"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İsrail'in Suriye'deki işgali ve saldırıları devam ediyor: Dera iline de saldırdı!

23 Ekim 2025, Perşembe 00:51
İsrail, Suriye topraklarında işgal ettiği Dera ilinin el Cezire bölgesindeki askeri üssünden ilin batısındaki Kuveyya köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail Suriye'de işgal altında tuttuğu Dera ilinin el Cezire bölgesinden akşam saatlerinden Kuveyya köyünün etrafına saldırı düzenledi.

İsrail, Kuveyya köyünün çevresine, karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

Suriye resmi devlet televizyonu El-İhbariyye geçtiği haberinde, "İsrail işgal güçleri, Dera ilinin batısında yer alan Kuveyya köyünün kuzeybatısını üç farklı türde mermiyle bombaladı. Aynı anda da yoğun ateş açtı." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Şam kırsalının güneyi ile Dera ve Kuneytra illerindeki askeri nokta sayısını son 3 ayda 10'dan 19'a çıkarmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025’e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400’ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 239
