UMEK Trabzon'da toplandı - Gençlik ve eğitim hizmetleri istişare edildi

Yeni Asya Umumî Meşveret Eğitim Komisyonu (UMEK) meşvereti, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen eğitim temsilcileri ile Trabzon’da gerçekleşti.

Periyodik aralıklarla farklı şehirlerde düzenlenen UMEK meşvereti, bu defa Trabzon’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden eğitim temsilcileri bir araya geldi. Program kapsamında Trabzon’daki fedakâr ağabeyler ziyaret edildi. Cuma günü yapılan Umumî Risale-i Nur dersine iştirak edilerek, bölge eğitim temsilcileri ile Trabzon Yeni Asya okuyucuları arasında karşılıklı şevk ve muhabbet alış verişi yaşandı.

Gençler için ne yapabiliriz?

Toplantıda, “Ahirzaman gençlerine nasıl faydalı olunabilir?”, “Sanal dünyanın büyüsüne kapılan evlâtlarımızı iman ve Kur’ân hizmetleriyle nasıl buluşturabiliriz?” gibi önemli sorular üzerinde duruldu. Evlâtlarımız ve gençlerimizle kaliteli zaman geçirmek için neler yapılabilir? konusunda konuşuldu. Bilgi yarışmaları, okuma programları, çadır kampları, sosyal etkinlikler, sportif faaliyetler, Nur menzillerini ziyaretler gibi organizasyonlar ile muhabbet ve kardeşlik duygularının pekiştirilebileceği ifade edildi. Zamanın şartlarına uygun olarak gençler vakıflarda nasıl misafir edilebilir? Umumî Risale-i Nur dersleri aslına uygun olarak nasıl okunmalıdır? Bu ve benzeri gündemler tek tek müzakere edildi.

Gençlik Şûrâsı hazırlıkları sürüyor

Gençlik Şûrâsını temsilen Asım Bera Ataseven istişareye katıldı. Öncelikle Şûrâ adına kendisinin davet edilmesi ve şûrâdaki üniversiteli öğrencilerin fikirlerinin önemsenmesinden ve bir muhatap heyetin olmasından dolayı teşekkürlerini bildirdi. Gençlik Şûrâsı olarak yapılan faaliyetleri anlattı. 6-7 Aralık tarihinde Bursa’da 6.’sı yapılacak olan Gençlik Şûrâsı hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Özellikle 2. Gençlik Şûrâsının mahsulü olan Fidanlık eki çalışmalarını anlattı. Karikatüründen, makalelerine, hatta tashihinden sayfa düzenine kadar Fidanlık mutfağında gönüllü çalıştıklarını belirtti. Ataseven özellikle üniversiteli öğrencilerin ümit veren, istikbal vaat eden şevkli projelerinden bahsetti. Takdire şayan faaliyetleri tabiri caiz ise heyet olarak ayakta alkışlandı; UMEK olarak her türlü danışmanlık hizmeti ve destek verileceği taahhüt edildi.

Karadeniz sofrası ve fıkraları

Manevî ziyafetlerin yanında tadı damağımızda kalan yöresel ziyafetler de tattık. Cumartesi günü ehl-i hizmet Trabzonlu ağabeylerimizin hazırladığı yöresel lezzetler ile zengin çeşitli kahvaltımızı yaptık. Akşam yemeğinin gözdesi ise hamsi tava idi. Karadeniz olunca fıkrasız olmaz tabiî. Midemize ziyafet verdikleri gibi Karadeniz fıkraları ile de bizleri neşelendirdiler.

Meselâ; bal satan bir Karadenizli ile müşterisi arasında şöyle bir konuşma geçer. Müşteri: Ulaa hemşerummm bu ballar sahici midur daa? Balcı: Sen ne deysun uşağummm, ben arılara bile güvenmediğum içun balu kendum yapayrummm daa…

Ziyaretler ve veda vakti

Pazar günü Trabzonlu ağabeylerle gezi yapıldı. Ahi Evran Dede Türbesi ve camisi, Trabzon mebusu Şehid-i Muazzez Ali Şükrü Bey’in (1884–1923) kabri ziyaret edildi ve ruhlarına Fatihalar okundu. Ayasofya Camii ziyareti yapıldı. Boztepe’ye çıkarak yeşil ve mavinin her tonu tefekkür edildi. Trabzon’da uhuvvete ve muhabbete vesile olan UMEK meşvereti böylece sona erdi. Fedakâr Trabzonlu ağabeylerimiz ziyadesi ile misafirperverlik gösterdiler. Hepsine çok müteşekkiriz.

