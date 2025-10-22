"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2025 PERŞEMBE

Tesla 13 bin aracını geri çağıracak

22 Ekim 2025, Çarşamba 20:14
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, batarya paketi bileşenindeki sorun nedeniyle yaklaşık 13 bin aracını geri çağırıyor.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, şirketin belirli 2025 Model 3 ve 2026 Model Y araçlarını geri çağıracağı bildirildi.

Söz konusu araçların batarya paketi kontaktörünün arızalanarak aracın güç kaybetmesine neden olabileceği kaydedilen açıklamada, bunun da kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenecek potansiyel araç sayısının 12 bin 963 olduğu aktarıldı.

Tesla'nın kontaktörleri ücretsiz olarak değiştireceği ifade edilen açıklamada, araç sahiplerine bildirim mektuplarının 9 Aralık'ta gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

