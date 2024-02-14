"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Mısır: Camp David Barış Anlaşması askıya alınır

14 Şubat 2024, Çarşamba
Mısır, İsrail’le onlarca yıl önce imzalanan barış anlaşmasını geçersiz kılma tehdidinde bulunuyor. Peki Mısır’ın anlaşmadan çekilmesi durumunda ne olur? Camp David Anlaşması, sınırın her iki tarafındaki asker sayısını büyük ölçüde sınırlıyor. Bu anlaşma sayesinde, İsrail yıllardır ordusunu diğer tehditlere odaklayabilmişti. Eğer Mısır anlaşmayı iptal ederse bu, İsrail’in artık güney sınırına güvenemeyeceği anlamına gelebilir.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Mısır sınırı boyunca güçlerin desteklenmesi zaten zayıf bir şekilde yayılmış olan İsrail ordusu için daha da zorlayıcı bir durum olacak. Ancak bunun Mısır açısından da ciddi sonuçları olacaktır. Mısır, barış anlaşmasından bu yana ABD’den milyarlarca dolarlık askeri yardım aldı. Anlaşmanın geçersiz kılınması, bu finansmanı tehlikeye atabilir. Büyük bir askeri yığınağın, Mısır’ın zaten zor durumda olan ekonomisini de zora sokma ihtimali bulunuyor. Carter Center CEO’su Paige Alexander, İsrail’in Refah’a saldırması durumunda “Mısır’ı çatışmaların içine çekebileceği ve bunun tüm bölge için felaket olacağını” söyledi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ne yapacağımızı şaşırdık - Her gün zam, her gün zam... Vatandaş çaresiz kaldı

    İnşaatçılık zorda

    27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü

    ‘Lütfen’ demeyi bırakın ve bir şeyler yapın

    Kırmızı et 40 günde 60 lira arttı

    Cari açık 45 milyar dolar

    Mısır: Camp David Barış Anlaşması askıya alınır

    Milletin aklıyla alay ediyorlar

    UCM'den İsrail'e bir uyarı daha

    Antalya'daki şiddetli yağışta 1 kişi vefat etti - Vali Şahin: 1500 civarında ihbar aldık

    Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'e silah ihracatını durdurma çağrısı

    "Gazze'de güvenli yerin ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yok”

    Kolombiya'da tüm cezaevlerinde "acil durum" ilan edildi

    Antalya'daki şiddetli yağış sebebiyle 5 ilçede eğitime 1 gün ara

    Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?

    Küba: Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin sığındığı yere vahşice saldırdı

    Süper Lig'de Galatasaray liderliği ele geçirdi

    'Kur’an’ı zevkle okuyacağım'

    Elektronik seçim için ilk adım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Oy birliğiyle beraat
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hz. Hasan’dan ferâgat dersi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Nazar haktır
    Şükrü BULUT

    Mahalli seçimlerde 12 Eylülcü partilerin garip ittifakları…
    Risale-i Nur'dan

    Allah namına sevmek nasıl olur?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nurcular şahsa dayalı sistemi desteklemez
    Genel

    İnşaatçılık zorda
    Genel

    27 binden fazla masum Filistinli sivil öldürüldü
    Raşit YÜCEL

    Akşemseddin

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.