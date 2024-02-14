Mısır: Camp David Barış Anlaşması askıya alınır

Mısır, İsrail’le onlarca yıl önce imzalanan barış anlaşmasını geçersiz kılma tehdidinde bulunuyor. Peki Mısır’ın anlaşmadan çekilmesi durumunda ne olur? Camp David Anlaşması, sınırın her iki tarafındaki asker sayısını büyük ölçüde sınırlıyor. Bu anlaşma sayesinde, İsrail yıllardır ordusunu diğer tehditlere odaklayabilmişti. Eğer Mısır anlaşmayı iptal ederse bu, İsrail’in artık güney sınırına güvenemeyeceği anlamına gelebilir.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Mısır sınırı boyunca güçlerin desteklenmesi zaten zayıf bir şekilde yayılmış olan İsrail ordusu için daha da zorlayıcı bir durum olacak. Ancak bunun Mısır açısından da ciddi sonuçları olacaktır. Mısır, barış anlaşmasından bu yana ABD’den milyarlarca dolarlık askeri yardım aldı. Anlaşmanın geçersiz kılınması, bu finansmanı tehlikeye atabilir. Büyük bir askeri yığınağın, Mısır’ın zaten zor durumda olan ekonomisini de zora sokma ihtimali bulunuyor. Carter Center CEO’su Paige Alexander, İsrail’in Refah’a saldırması durumunda “Mısır’ı çatışmaların içine çekebileceği ve bunun tüm bölge için felaket olacağını” söyledi. Haber Merkezi

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