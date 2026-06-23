İnsanlığın ölmediğini gösterdiler - Avrupa ırkçılık ve ayrımcılığa karşı yürüdü

Hollanda’da mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için yürüyen binlerce kişi ile Paris’te ırkçılığa karşı sokağa çıkan göstericiler, insanlığın, merhametin ve dayanışmanın hâlâ yaşadığını gösterdi.

Hollanda’da, mültecilerin yeni bir hayata kavuşma hayaliyle kat ettikleri uzun mesafelere dikkati çekmek amacıyla “Mültecilerin Gecesi” adıyla destek yürüyüşü düzenlendi.

Mülteci Vakfının düzenlediği ve başkent Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Utrecht ile Groningen şehirlerinde önceki akşam başlayan 40 kilometrelik yürüyüş, öğle saatlerinde sona erdi. Vakfın 50’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Rotterdam, Utrecht ve Nijmegen şehirlerinde bir defaya mahsus olmak üzere 50 kilometrelik parkur programa eklendi. Mülteci Vakfının 17’nci yürüyüşüne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. 10, 20 ve 40 kilometrelik parkurlarda yürüyen binlerce kişi 2 milyon 309 bin avro bağış topladı.

“Biz tercih ediyoruz, onlar mecbur kalıyor”

Yürüyüşe katılan, Marina Zieleman yaptığı açıklamada mültecilere duyduğu saygıdan dolayı yürüyüşe katıldığını söyledi. Kendilerinin yürüyüşe katılmalarının bir tercih olduğunu, evini terk etmek zorunda kalan mültecilerin ise mecburen yürüdüklerine dikkati çeken Zieleman, “Biz iyi hazırlanmış bir şekilde yürüyoruz, oysa çocukları ve eşyalarıyla yollara düşen insanlar için bu çok daha ağır bir yük. Bu sebeple onlara duyduğum saygıdan dolayı bu mesafeyi yürüyorum” dedi.

İnsanlık ve merhamet hâlâ var

Yürüyüşe ilk defa katıldığını ve 50 kilometre parkurda yürüyeceğini belirten Marije Slump da, “Etrafımızda olup bitenler ve başkalarına yardım etmeye yönelik olumsuz söylemler karşısında artık farklı bir ses yükseltmenin zamanı geldiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu. Slump, “İster yürüyerek ister yürüyenlere destek vererek olsun, insanların dayanışma göstermesi çok değerli. Bu dönemde hâlâ insanlığın ve merhametin var olduğunu göstermek çok önemli.” görüşünü paylaştı. “Özgür Filistin” adlı grup ile ikinci kez yürüyüşe katıldığını söyleyen Zahra van Tol da “Sürekli kaçmak zorunda kalan insanlara dayanışma göstermek için buradayım. Onların yaşadıkları, bizim bu gece yaşayacaklarımızla kıyaslanamaz” diye konuştu.

Rotterdam - aa

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Irkçılığa karşı tek ses oldular

Fransa’nın başşehri Paris’te ırkçılık ve her türlü ayrımcılığa karşı yürüyüş düzenlendi. Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine Belediye Başkanı Bally Bagayoko’nun çağrısıyla, binlerce kişi Paris’te Barbes metro durağı yakınlarında toplandı. Göstericiler, aşırı sıcaklar sebebiyle Paris’te kırmızı alarm verilmesine rağmen ırkçılığa ve her türlü ayrımcılığa karşı tarihî Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Ellerinde “Bir çocuk ırkçı doğmaz, ırkçı olmayı öğrenir” yazılı dövizlerin yanı sıra Fransa ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, faşizm karşıtı sloganlar attı.

Paris - aa