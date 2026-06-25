Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر هر بر نورجينڭ معنوى قزانجلرى و دعالرى عموم قارداشلرى حقّنده مقبوليتنى رحمتِ إلٰهيه‌دنرجا و خدمتِ نوريه‌ده موفّقيتڭزى تبريك ايدرز. Nurdan Katreler Her bir Nurcunun mânevî kazançları ve duaları umum kardeşleri hakkında makbuliyetini rahmet-i İlâhiyeden rica ve hizmet-i Nuriyede muvaffakıyetinizi tebrik ederiz. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 452

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