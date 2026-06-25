Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki ilim ve kudretiyle Allah onların [göklerde ve yerde ne varsa] hepsini ve her birini tek tek kuşatmıştır.

Meryem Suresi: 94

HADİS:

Hayrı söyleyiniz ki kazançlı çıkasınız. Kötü söz söylemekten de sakınınız ki selâmette kalasınız.

Camiü’s-Sağir, No: 2940