"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

25 Haziran 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

And olsun ki ilim ve kudretiyle Allah onların [göklerde ve yerde ne varsa] hepsini ve her birini tek tek kuşatmıştır.

Meryem Suresi: 94

HADİS:

Hayrı söyleyiniz ki kazançlı çıkasınız. Kötü söz söylemekten de sakınınız ki selâmette kalasınız.

Camiü’s-Sağir, No: 2940

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pompada fiyatlar niçin düşmüyor?

    Trump: İran, nükleer denetimlere razı oldu

    Belçika'da sıcak hava alarmı ilan edildi

    Halen kontrol altına alınamadı: ABD-Los Angeles'taki soğuk gıda deposu bir haftadır yanıyor

    Netanyahu: ABD'ye bağımlılıktan kurtulmalıyız

    Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"

    Faiz, toplumu sömürüyor

    Emekliler yoksulluk sınırının altında yaşıyor - Seyyanen zam şart

    Ortak gelecek fikri zayıflıyor

    Yargı paketinde “adalet” yok

    Adil bir bakışa ihtiyaç var

    Özel okul ücretleri rekor seviyeye ulaştı

    Emekliye tatil hayal oldu

    Avrupa kavruluyor

    Bediüzzaman Van’da yâd edilecek

    İnsanlığın ölmediğini gösterdiler - Avrupa ırkçılık ve ayrımcılığa karşı yürüdü

    Elektrikli otomobil sayısı yarım milyona yaklaştı

    Fransa'da son 5 günde 40 kişi boğuldu

    Adalar ve Silifke Belediye Başkanları tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.