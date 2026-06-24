Emekliler yoksulluk sınırının altında yaşıyor - Seyyanen zam şart

Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK/Dev Emekli-Sen ve Emekli Meclisleri Sendikası’nın çağrısıyla Ankara’da yapılan Emeklilerin Ortak Geleceği Çalıştayı’nın sonuç bildirgesi açıklandı. Çalıştayda yapılan değerlendirmelerde emekliliğin anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir hak olduğu vurgulandı.

Emekliye tatil hayal oldu

Emekliler zam istedi Bildirgede, “Bugün milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında hayat mücadelesi vermektedir” denildi. Sonuç bildirgesinde öne çıkan talepler arasında emekli maaşlarının insanca yaşama koşullarını sağlayacak düzeye yükseltilmesi, bayram ikramiyelerinin artırılması, aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi ve sağlıkta katkı paylarının kaldırılması yer aldı. Haber Merkezi *** Seyyanen zam şart TÜİK’in enflasyon rakamlarına göre Temmuz fdöneminde en düşük emekli aylığında 3 bin 500, 3 bin 600 liralık bir artış bekleniyor. Böyle bir artışın dertlerine deva olup olmadığı sorulan emekliler, seyyanen zam olmadıkça emekliyi hiçbir şeyin kurtarmayacağını belirterek, “Yüzde 18 ile o iş olmaz” görüşünü dile getirdi. Bir emekli “Ne elini uzatan var, ne dilini uzatan. Bu yaşıma kadar çok iktidar gördüm, çok pahalılık ya da sana yağı kuyrukları, tüp kuyrukları (gördüm) ama böylesini hiç görmedim. Yazın ortasında yediğimiz domates bile pahalı. Çürük çarık içinden seçiyorsun” sözleriyle isyan etti. Bir başka emekli ise “Emeklilerle oyun oynanıyor, dalga geçiliyor. Yazık günah. Senin halkın açken nasıl vicdanınız rahat ediyor? İnsanlar sizi seçiyor, getiriyor bir yere, siz de insanlar için bir şeyler yapın çok mu zor?” diye konuştu. Haber Merkezi

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