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24 HAZİRAN 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Faiz, toplumu sömürüyor

24 Haziran 2026, Çarşamba 10:51
Emek ve üretim yerine borç ve faiz sarmalına sıkışan ekonomik yapı, bütçeyi her geçen gün daha ağır bir yükle karşı karşıya bırakıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2026 yılının ilk beş ayına ilişkin merkezî bütçe verileri, faiz yükündeki artışın devam ettiğini ortaya koydu. Vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,4 artarak 5 trilyon 304 milyar lirayı bulsa da, artan faiz giderleri bütçe üzerindeki baskıyı hafifletmedi.

Aynı dönemde toplam bütçe gelirleri 6 trilyon 277 milyar lira olurken, giderler yüzde 37,4 artışla 7 trilyon 334 milyar liraya yükseldi. Böylece bütçe açığı 1 trilyon 57 milyar lirayı aşarak rekor seviyeye ulaştı. Verilere göre yılın ilk beş ayında faiz ödemeleri 1 trilyon 262 milyar lirayı buldu.

Borç-faiz sarmalı derinleşiyor

Ekonomik göstergeler, kamu maliyesindeki dengenin giderek faiz ödemeleri lehine bozulduğunu ortaya koyarken, toplam borç stokundaki artış da dikkat çekiyor. 2018’de 1 trilyon liranın altında olan merkezi yönetim borcunun 2026 itibarıyla 14 trilyon lirayı aşması, borç-faiz sarmalını daha görünür hâle getirdi.

Ekonomi, borçla dönüyor

Uzman değerlendirmelerinde, yüksek enflasyon ve dış finansman ihtiyacının yanında tasarruf yetersizliğinin de bu tabloyu derinleştirdiği ifade ediliyor. Vatandaşın artan geçim yükü sebebiyle tasarruf imkânlarının zayıfladığı, bunun da ekonomik çarkların borçla döndürülmesine yol açtığı belirtiliyor.

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