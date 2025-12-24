Moskova’daki bombalı saldırıda 2’si polis 3 kişi öldü

Rusya Soruşturma Komitesi, başkent Moskova’da emniyet görevlilerine yönelik bombalı saldırı sonucunda iki polis ile olay yeri yakınındaki bir kişinin öldüğünü bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun yaptığı açıklamaya göre, 23 Aralık’ı 24 Aralık’a bağlayan gece, Moskova’nın Yeletskaya Caddesi’nde görev yapan iki trafik polisi, devriye aracının yakınında şüpheli bir kişiyi fark etti. Polislerin şüpheliye yaklaşarak gözaltına almak istemesi üzerine patlayıcı düzeneğinin infilak etmesi sonucu iki polis memuru ile olay esnasında polislerin yakınında bulunan bir kişi öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Patlamanın iki gün önce Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Tümgeneral Fanil Sarvarov’a yönelik suikast yapılan caddenin yakınında gerçekleşmesi dikkati çekti. Sarvarov, 22 Aralık’ta, Rusya’nın başkenti Moskova’da otomobile yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ölmüştü. AA

