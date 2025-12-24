Sır dolu uçak kazası

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad’ın da bulunduğu özel jetiyle radar bağlantısının kesildiği bildirildi.

Önceki gece saat 23.00 sularında uçağın enkazına ulaşıldı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Ankara’da düşen uçaktaki Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyetin can verdiğini duyurdu. Haddad ve heyet, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etmişti. Soruşturma başlatıldı Haddad’ın bulunduğu uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: “Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Al-Haddad’ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.” Sebep “teknik arıza” iddiası Libya İletişimden Sorumlu Devlet Bakanı Walid Ammar Muhammed Ammar Ellafi, “Ankara’dan Libya’ya dönüş yolunda düşen uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Ellafi, ilk bulguların kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını gösterdiğini bildirdi. Öte yandan Libya’da 3 günlük ulusal yas ilân edildi. AA

