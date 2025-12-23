Ümmet birleşirse zulüm durur

ANKARA’DA BİR ARAYA GELEN SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRENCİLER, FİLİSTİN’DEKİ ZULMÜN ANCAK İSLÂM ÂLEMİNİN ORTAK İRADESİYLE DURDURULABİLECEĞİNİ DİLE GETİRDİ.

Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğince düzenlenen "Ümmete Barış, Kudüs'e Özgürlük" temalı programda, Filistin'de yaşananların son bulması için barış çağrısında bulunuldu. Ankara’da bir salonda düzenlenen programda, dernek üyeleri ve Türkiye'de eğitim gören misafir öğrenciler, İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme tepki göstermek için bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Hanefi Sinan, her yıl Recep ayının ilk gününde "Ümmete Barış Kudüs'e Özgürlük" temasıyla gönüllüler, bağışçılar ve ümmet coğrafyasıyla buluştuklarını söyledi. Kudüs'ün özgürlüğünün, ümmetin barışından geçtiğini vurgulayan Sinan, ümmet ittifakının önemine vurgu yaptı.

Ümmet parçalanmış

Programda, Küresel Sumud Filosu katılımcılarından Zeynel Abidin Özkan ümmet olarak en büyük zaafımızın ayrılıklar olduğunu vurgulayarak, "Mezhep, etnik köken, coğrafya ve siyasî farklılıklar üzerinden parçalanan Müslümanlar bugün Gazze'de, açık bir soykırımı durduracak ortak iradeyi ortaya koyamamaktadır. Gazze'de dünyanın gözü önünde sistematik bir yok etme politikası uygulanmaktadır. Hastaneler bombalanmakta, çocuklar açlığa mahkum edilmekte, yardım yolları kesilmekte ve bütün bunlar 'meşru savunma' yalanıyla örtülmektedir. Bu savaş değil, bir soykırımdır. Ve bu soykırım yalnızca İsrail'in değil, susan, normalleştiren ve çıkarlarını insan hayatının önüne koyan tüm küresel sistemin ortak suçudur." dedi.

İslâm dünyası birlik olmalı

Gazze'nin, ümmetin tek yarası olmadığını dünyanın farklı yerlerinde Müslümanların yokluğa, açlığa ve ölüme terk edildiğini kaydeden Özkan, dernek olarak çağrılarını şu sözlerle dile getirdi: "Müslümanlar, iç tartışmaları bir kenara bırakmalı, önceliği ümmetin kanayan yaralarına vermelidir. İslâm ülkelerinin yönetimleri, Gazze'deki soykırıma karşı artık fiilî adımlar atmalıdır. Diplomatik, ekonomik ve siyasî tüm imkanlar kullanılmalıdır. Zulüm nerede olursa olsun Filistin'de, Sudan'da, Yemen'de, Arakan'da ve Doğu Türkistan'da aynı netlikte karşı durulmalıdır. Bizler inanıyoruz ki ümmet birleştiğinde hiçbir güç Gazze'yi, Kudüs'ü ve mazlum coğrafyaları sahipsiz bırakamaz."