İfade hürriyetine darbe vuruluyor

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “11. Yargı Paketi”ni eleştirerek, “Teklifin, 30, 31. ve 32. maddeleriyle internet kanununda yapılan düzenlemeler ifade özgürlüğüne indirilmiş bir darbedir” dedi.
Yeneroğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’nin ihtiyacı olan şey 11., 12. ya da 20. yargı paketi değildir. Türkiye’nin ihtiyacı; yargı bağımsızlığıdır, hukukun üstünlüğüdür, köklü bir zihniyet değişimidir. Cezaevlerini dolduran sebepleri, yoksulluğu, eğitimsizliği, hukuksuzluğu çözmeden atılan her adım, bizi başladığımız yere geri döndürecektir. Bu döngü kırılmadıkça ne ekonomimiz düzelir ne de toplumsal huzurumuz tesis edilebilir” ifadelerini kullandı.
Ankara - Mehmet Kara