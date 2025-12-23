Savcılık belgeledi: Kızılay, 6 Şubat’ta çadır sattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, 6 Şubat depremlerinde Kızılay’ın çadır sattığı savcılık ve İçişleri Bakanlığı raporlarıyla belgelendi.

İçişleri Bakanlığı’nın bilirkişiye gönderdiği raporda, Ahbap Derneği’ne yapılan çadır satışının ticarî bir işlem olduğu doğrulandı. Soruşturmanın davaya dönüşmesi hâlinde, Kızılay yöneticileri “görevi kötüye kullanma ve ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme” suçlamalarıyla 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek. BirGün’ün haberine göre, Soruşturma dosyasında, 18 Kızılay yöneticisi ile Kızılay Çadır A.Ş. şüpheli sıfatıyla yer alıyor. Şüpheliler arasında, deprem döneminde Kızılay Başkanı olan Kerem Kınık da bulunuyor. Haber Merkezi

