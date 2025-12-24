"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ARALIK 2025 PERŞEMBE

Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili İstanbul Başsavcılığı ve Fenerbahçe'den açıklama

24 Aralık 2025, Çarşamba 22:28
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede kokain pozitif olduğu belirlendi. Saran, üzerine atılı "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındı.

Uyuşturucu soruşturması sürüyor

Soruşturma kapsamında yapılan testlerde saç örneklerinde kokain testi pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran gözaltına alındı. 

Saran'ın "uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımı kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından gözaltına alındığı belirtildi. 

İstanbul Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Şüpheli Steven Sadettin Saran üzerine atılı hakkında yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nden de bir açıklma geldi. 

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.

Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, ilgili makamların yetki ve sorumluluğunda sürdürülmektedir. Başkanımızın, bugüne kadar olduğu gibi bu süreci de sağduyu ve metanetle atlatacağına olan inancımız tamdır.

Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kesintisiz şekilde devam edecek; Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu günleri geride bırakarak kulübümüz için kararlılıkla çalışmayı sürdürecektir.

Divan Kurulu Başkanımız Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyelerimiz, kulüp avukatlarımız ve Başkanımız Sayın Sadettin Saran’ın avukatları ilgili süreçte başkanımıza eşlik etmektedir."

2,5 SAAT İFADE VERMİŞTİ

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağrılmış ve 2,5 saat boyunca ifade vermişti.

Savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Saran'dan saç ve kan örnekleri alındı.

Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 45 dakika süren işlemlerin ardından Saran, serbest bırakılmıştı.

DHA

