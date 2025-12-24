Milletvekilleri örnek olsun: Çifte maaşlara son verilsin

Değişik partilere mensup 499 milletvekilinin çifte maaş alması eleştiri konusu oldu. “Çifte maaş” uygulamasının milletvekillerinden başlanarak sonlandırılması istendi.

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında dile getirilen “çifte maaş” gerçeği, milletvekili maaşlarını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Farklı partilerden 499 milletvekilinin birden fazla maaş aldığı ifade edilerek, bu uygulamanın milletvekillerinden başlanarak sona erdirilmesi istendi.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Araştırdım, ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor. Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL’yi bulan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz. Parlamento’dan başlarsak Külliye’den alanların da üstüne gidebiliriz” dedi.

499 milletvekili çift maaş alıyor

Çifte maaş uygulamasının sona ermesi için “Kanun teklifi verelim” diyen Sakık, konuşmasında TMBM’deki diğer israf kalemlerine de şöyle dikkat çekti: “Meclis Başkanlığı yapmış olan herkesin odası var. Hepsinin 4 personeli var. Kapılarında araçları var. Çocuklarını, torunlarını götüren bir Meclis. Bir de ‘Danışma Kurulu’ oluşturdular. Külliye’den bir emekli aylığı kadar maaş alıyorlar. Külliye’nin bunlara danışmak gibi bir derdi de yok. Bakın Parlamento’ya, çok ciddi eleştiriler var. Hep söylerler, çift maaş... Ben araştırdım, ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Ama gençler almıyor. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor. Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL’yi bulan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz. Parlamento’dan başlarsak Külliye’den alanların da üstüne gidebiliriz.”

Asgarî ücretin 10 katı

Temmuz 2025 tarihindeki enflasyon farkı eklendiğinde milletvekili maaşı 229.676 TL oldu. Türkiye’de asgarî ücret net 22.104 TL. Dolayısıyla Türkiye’de vekil maaşı asgarî ücretin 10,3 katı durumunda. Emekli milletvekili maaşı 149 bin lira TL. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor. TBMM’de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 379 bin TL’yi buluyor. Avrupa’nın bazı ülkelerinde milletvekili maaşlarının ülkelerdeki asgarî ücrete oranları şöyle: Yunanistan: 5,9 kat. Birleşik Krallık: 4,6 kat Belçika: 4,3 kat Fransa: 4,3 kat Hollanda: 4,1 kat İsveç: 3,6 kat İspanya: 2,6 kat.

Neden tepki görüyor?

Türkiye’de milletvekili maaşı, kamuoyunda sıkça eleştirilen bir konu olarak öne çıkıyor. Milletvekili maaşlarının yüksek olması ve buna ek olarak sağlanan sosyal haklar, pek çok kişi tarafından diğer meslek gruplarıyla kıyaslanarak adaletsiz bir durum olarak algılanıyor. Özellikle kamu sektöründe çalışan öğretmen, hemşire veya memur maaşları ile kıyaslandığında, milletvekillerine sağlanan yüksek maaşlar ve emeklilik avantajları, kamuoyunda tepkilere yol açıyor.

NURSEZA PARLAKOĞLU - YENİ ASYA