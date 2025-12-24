"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Milletvekilleri örnek olsun: Çifte maaşlara son verilsin

24 Aralık 2025, Çarşamba 16:13
Değişik partilere mensup 499 milletvekilinin çifte maaş alması eleştiri konusu oldu. “Çifte maaş” uygulamasının milletvekillerinden başlanarak sonlandırılması istendi.

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında dile getirilen “çifte maaş” gerçeği, milletvekili maaşlarını yeniden kamuoyunun gündemine taşıdı. Farklı partilerden 499 milletvekilinin birden fazla maaş aldığı ifade edilerek, bu uygulamanın milletvekillerinden başlanarak sona erdirilmesi istendi. 

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “Araştırdım, ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor. Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL’yi bulan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz. Parlamento’dan başlarsak Külliye’den alanların da üstüne gidebiliriz” dedi.

499 milletvekili çift maaş alıyor

Çifte maaş uygulamasının sona ermesi için “Kanun teklifi verelim” diyen Sakık, konuşmasında TMBM’deki diğer israf kalemlerine de şöyle dikkat çekti: “Meclis Başkanlığı yapmış olan herkesin odası var. Hepsinin 4 personeli var. Kapılarında araçları var. Çocuklarını, torunlarını götüren bir Meclis. Bir de ‘Danışma Kurulu’ oluşturdular. Külliye’den bir emekli aylığı kadar maaş alıyorlar. Külliye’nin bunlara danışmak gibi bir derdi de yok. Bakın Parlamento’ya, çok ciddi eleştiriler var. Hep söylerler, çift maaş... Ben araştırdım, ben dahil 499 milletvekili çift maaş alıyoruz. Ama gençler almıyor. Genç milletvekilleri bu parayı almıyor. Kanun teklifi verelim. Totalde yılda 1 milyar TL’yi bulan bu parayı yoksul Anadolu çocuklarına harcayabiliriz. Parlamento’dan başlarsak Külliye’den alanların da üstüne gidebiliriz.”

Asgarî ücretin 10 katı

Temmuz 2025 tarihindeki enflasyon farkı eklendiğinde milletvekili maaşı 229.676 TL oldu. Türkiye’de asgarî ücret net 22.104 TL. Dolayısıyla Türkiye’de vekil maaşı asgarî ücretin 10,3 katı durumunda. Emekli milletvekili maaşı 149 bin lira TL. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 TL. Yani emekli bir milletvekili, en düşük emekli maaşı alan bir emekliden yaklaşık 9 kat daha fazla maaş alıyor. TBMM’de bulunan milletvekillerinden hem emekli hem de milletvekili olanların maaşı ise 379 bin TL’yi buluyor. Avrupa’nın bazı ülkelerinde milletvekili maaşlarının ülkelerdeki asgarî ücrete oranları şöyle: Yunanistan: 5,9 kat. Birleşik Krallık: 4,6 kat Belçika: 4,3 kat Fransa: 4,3 kat Hollanda: 4,1 kat İsveç: 3,6 kat İspanya: 2,6 kat.

Neden tepki görüyor?

Türkiye’de milletvekili maaşı, kamuoyunda sıkça eleştirilen bir konu olarak öne çıkıyor. Milletvekili maaşlarının yüksek olması ve buna ek olarak sağlanan sosyal haklar, pek çok kişi tarafından diğer meslek gruplarıyla kıyaslanarak adaletsiz bir durum olarak algılanıyor. Özellikle kamu sektöründe çalışan öğretmen, hemşire veya memur maaşları ile kıyaslandığında, milletvekillerine sağlanan yüksek maaşlar ve emeklilik avantajları, kamuoyunda tepkilere yol açıyor. 

NURSEZA PARLAKOĞLU - YENİ ASYA

Okunma Sayısı: 263
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'yi yine tehdit etti

    Masada alın teri temsil edilmedi

    İfade hürriyetine darbe vuruluyor

    Sır dolu uçak kazası

    Milletvekilleri örnek olsun: Çifte maaşlara son verilsin

    Tahran'da hava kirliliği sebebiyle futbol müsabakaları ertelendi

    Libya askeri heyetinin içinde bulunduğu jet düştü - Libya'da milli yas ilan edildi - Enkazdaki çalışmalar sürüyor

    Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'

    Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran yeniden test yaptırmak istediğini açıkladı

    Bu tablo doğru mu? - Uyuşturucu kullanımında ürküten rakamlar

    Maduro: BMGK'den "ezici destek" aldık

    Fransız milletvekili: Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başlaması son derece utanç verici

    Washington Post: İsrail, Suriye'deki Dürzilere terör örgütü PKK/YPG üzerinden yardım etti

    Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

    Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

    'Dün geceden beri yoğun hava saldırısı altındayız'

    Türk-İş’e açlık sınırı eleştirisi

    Kamuda tasarruf kâğıt üstünde kaldı

    Asgarî ücret masaya gelmeden etiketler değişti

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Washington Post: İsrail, Suriye'deki Dürzilere terör örgütü PKK/YPG üzerinden yardım etti
    Genel

    Bu tablo doğru mu? - Uyuşturucu kullanımında ürküten rakamlar
    Genel

    Avustralyalı aktivist Martin de İslam'la şereflendi: 'Kur'an'ın güzelliğini anladığınızda herkesin Müslüman olmamasına şaşırıyorsunuz'
    Genel

    Libya askeri heyetinin içinde bulunduğu jet düştü - Libya'da milli yas ilan edildi - Enkazdaki çalışmalar sürüyor
    Genel

    Fransız milletvekili: Gazze konusunda bir sessizlik hakim olmaya başlaması son derece utanç verici
    Genel

    Maduro: BMGK'den "ezici destek" aldık
    Genel

    Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran yeniden test yaptırmak istediğini açıkladı
    Genel

    Tahran'da hava kirliliği sebebiyle futbol müsabakaları ertelendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.