"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Masada alın teri temsil edilmedi

24 Aralık 2025, Çarşamba 16:25
Demokrat Parti Gültekin Uysal, açıklanan asgarî ücrete tepki göstererek, “AKP iktidarı, işçinin, emeği ile, alın teri ile ekmeğini kazananların temsil edilmediği masalarda milyonlarca insanımızı asgarî düzeyde geçinmeye yetmeyecek bir ücrete mahkum etti. Asgarî ücretliye, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı memnun etme kurumu olan TÜİK’in ‘uydurma enflasyon rakamı’nın altında zam verip utanmadan “enflasyona ezdirmedik” diyorlar.

‘Nas Politikası’ adı altında yanlış faiz politikaları ile yol açtığınız yıkım, iflaslar, konkordatolar, hiper enflasyonun, ağır alım gücü kaybının bedelini on milyonlarca emekli ve çalışana ödetiyorsunuz! AKP hükümetinin uyguladığı ‘Enflasyonla mücadele Programı’ değil Halkı Yoksullaştırma Programı! Siz neyi ar sayarsanız?” dedi. 

