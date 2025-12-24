Masada alın teri temsil edilmedi

Demokrat Parti Gültekin Uysal, açıklanan asgarî ücrete tepki göstererek, “AKP iktidarı, işçinin, emeği ile, alın teri ile ekmeğini kazananların temsil edilmediği masalarda milyonlarca insanımızı asgarî düzeyde geçinmeye yetmeyecek bir ücrete mahkum etti. Asgarî ücretliye, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı memnun etme kurumu olan TÜİK’in ‘uydurma enflasyon rakamı’nın altında zam verip utanmadan “enflasyona ezdirmedik” diyorlar.

‘Nas Politikası’ adı altında yanlış faiz politikaları ile yol açtığınız yıkım, iflaslar, konkordatolar, hiper enflasyonun, ağır alım gücü kaybının bedelini on milyonlarca emekli ve çalışana ödetiyorsunuz! AKP hükümetinin uyguladığı ‘Enflasyonla mücadele Programı’ değil Halkı Yoksullaştırma Programı! Siz neyi ar sayarsanız?” dedi.

Okunma Sayısı: 207

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.