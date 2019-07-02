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3 TEMMUZ 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Mültecilere yönelik nefret söylemi çok tehlikeli

02 Temmuz 2019, Salı 23:09
The MediaWise Trust’ın Kurucusu ve Direktörü Mike Jempson, “Mültecilere yönelik nefret söylemi BÜTÜN Avrupa’da kullanışlı bir söylem haline dönüştü ve bu çok tehlikeli” dedi.

“Medyada Mülteciler: Hak Odaklı Habercilikte İyi Örnekler” paneli, Hrant Dink Vakfı’nda gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır’ın üstlendiği panelde, medyada mültecilere yönelik ayrımcılık ve nefret söyleminin boyutları ve mücadele deneyimleri ele alındı. Panelde konuşan İngiliz, The MediaWise Trust’ın Kurucusu ve Direktörü Mike Jempson, medyanın mülteci karşıtı ırkçı ve nefret ihtiva eden söyleminin arkasında siyasî liderlerin büyük bir etkisinin olduğunu vurgulayarak, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde siyasî liderlerin sık sık mültecileri geri göndereceklerine dair açıklamalar yapmasının da medyaya ciddî bir yansıması olduğunu aktardı. 

Nefret söylemleri en çok sosyal medyada

Medyada mültecilere yönelik nefret söylemini durdurmaya yönelik yaptıkları çalışmaları anlatan Jempson, şöyle konuştu: “Gazeteciler ve gazete yöneticileri daha çok siyasî liderlerin konuşmalarına ve abartılı istatistiklere bakarak haber yapıyorlar. Dolayısıyla siyasilerin dili yansıyor haberlere. Hiçbir gazeteci haberin muhatabı olan mültecilerle birebir konuşmuyor. Biz de mülteci gazetecileri İngiliz medyası ile bir araya getirdik ve bu görüşmeden sonra taraflar birbirini daha iyi anladı bence, pozitif bir yansıması oldu. Mültecilere yönelik nefret söylemi bütün Avrupa’da kullanışlı bir söylem haline dönüştü ve bu çok tehlikeli. Avrupa’da bu nefret söyleminin en kullanışlı olduğu alanlardan biri de sosyal medya. Brexit’in mülteciler yüzünden olduğunu söyleyenlerden tutun Türkiye’nin gizlice AB’ye alındığı, AB’nin tamamen Müslümanlaştırılacağı iddiası Avrupa’da birçok yerel ve ulusal gazetede haber oluyor ve medya bunu köpürttükçe köpürtüyor.”

“Toplumlara mülteci tanımını anlatmalıyız”

Community Media Forum Europe’un (CMFE) Proje Yöneticisi Nadia Bellardi ise medya aracılığıyla, göçmenlere ve mültecilere karşı yapılan ayrımcılıkla nasıl mücadele edileceğine değindi. Bellardi, şöyle konuştu: “Toplumlara, mülteci olarak tanımlanan insanların neden göç ettiklerini anlatmak gerekiyor. Bunu kriz olarak tanımlamak da doğru değil. Kriz dediğimiz bir durumun kötüleşmesi demek. Göç dediğimiz bir problem değil, bir insan hakkı, çok tabiî bir fenomen. Göç aslında bir sorunun sonucu ve bunlar savaş, eşitsizlik gibi sebeplerden kaynaklanabiliyor. Toplumlara bunu anlatmak zorundayız. Biz gazeteciler de bunu bu şekilde anlatabilirsek farklı bir yaklaşım, perspektif ortaya koyabiliriz.

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