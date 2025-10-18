Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

Türkiye ekonomisi uzun yıllardır yüksek enflasyon, faiz ve döviz sarmalında sıkışıp kalırken bir yandan da bütçe açığıyla mücadele ediyor.

Türkiye ile benzerlik gösteren ülkeler arasında dikkat çeken Arjantin, kronikleşen problemlerini son yıllarda uyguladığı programla büyük oranda aştı. Türkiye’nin aksine kamu harcamalarını düşürdü, devlette israfı bitirdi. Arjantin uyguladığı tasarruf tedbirleriyle enflasyonunu yüzde 300’den 30’a kadar indirmeyi başardı, bu yıl sonunda 10’a indirmeyi amaçlıyor. Türkiye’de ise 2026 için hedeflenen enflasyon oranı iki kat arttı. Karar’ın haberine göre ekonomistler, Türkiye’nin de benzer bir istikrar sürecine girebilmesi için kamu tasarrufu, yapısal reform ve para politikasında güven unsurlarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

