2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Eylül ayı bütçe gerçekleşme rakamları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2026 yılı bütçe sunumunu değerlendirdi.

Genç, “2025’te her 100 liralık verginin 18 lirası faize gitti. 2026 bütçesinde bu yükün azalacağı söyleniyor ama gerçek tam tersi. Faiz ödemeleri 2 trilyon 742 milyar liraya çıkıyor yani faiz yükü azalmıyor, aksine büyüyor. Hazine, vatandaştan topladığı vergiyi yeniden faize, borca, rant ekonomisine aktarıyor” dedi. Genç, Kurumlar Vergisindeki düşüşe dikkati çekerek “bütçenin halktan yana değil, sermayeden yana” olduğunu söyledi: “Kurumlar Vergisi düşerken Gelir Vergisi yüzde 91 arttı. Yani yük, şirketlerden alınıp emekçiye, memura, küçük esnafa ve vatandaşlara yıkıldı. Bu tablo, Türkiye’de vergi adaletinin tamamen bozulduğunu gösteriyor. Üstelik 2026 bütçesi de aynı anlayışı sürdürüyor. Kaynak yine üretim yerine tüketimi, yatırım yerine faize gidiyor.” Ankara - Anka

