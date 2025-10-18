Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir davacının talebi üzerine yarınki CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması için İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığına yazı gönderdi.

Davacı CHP'li Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, 2 Eylül'de verilen ara kararla CHP'nin 39. Olağan Kurultay sürecinin kongre takvimindeki seçim çalışmalarından İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi çalışmalarının tedbiren durdurulmasına dair karar verildiği aktarıldı.

CHP'nin karara yaptığı itirazın reddedildiği belirtilen dilekçede, "Hal böyleyken davalı CHP, '39. Olağan İstanbul İl Kongresi, 19 Ekim Pazar günü saat 08.00-11.00 arası nisaplı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün saat 13.00'te çoğunluk aranmaksızın nisapsız olarak İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksinde yapılacaktır.' şeklinde üyelerine duyuru yapmış ve kongreye davet etmiştir. Davalı yan, mahkemenizin vermiş olduğu kararları dinlemeyerek hukuka aykırı olarak ve kanunu dolanmak suretiyle kongreyi gerçekleştirmeye çalışmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, bu sebeple mahkemenin tedbir kararının uygulanması için gerekli önlemlerin alınması ve kongrenin gerçekleşmesinin önüne geçilmesini talep etme zaruriyeti doğduğu bildirildi.

Sunulan dilekçede, 2 Eylül tarihli tedbir kararının uygulanması için gerekli önlemlerin alınarak mülki idareye yazı yazılması, kongrenin başlatılmadan durdurulması ve salona girilmesinin engellenmesini sağlayıcı tedbirlerin alınması için gereğinin yapılması talep edildi.

"Mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir"

Dilekçeyi değerlendiren mahkeme, bu talebi kabul ederek, İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Kurulu Başkanlığına yazı yazdı.

Yazıda, CHP İstanbul İl Yönetiminin dava kapsamında geçici görevden uzaklaştırıldığı ve yerine geçici kurul atandığı, İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

"6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu"na göre, bunun kesin olmamakla beraber, verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararı olduğuna dikkati çekilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında istinaf yargılaması süreci başlamış ancak henüz nihai karar verilmediğinden mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 19 Ekim tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Seçimleri'nin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir."

Ne olmuştu?

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemleri olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre, kongrede oy kullanacak delegelerin oylarını para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Erkan, dilekçesinde, "Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırının aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresinin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu'nun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine dosyaya bakan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve ErkanNarsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlanmıştı.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

Karara, davalının avukatları itiraz etmiş, mahkeme söz konusu itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştı. Mahkeme, davalı taraflarca yapılan itirazların ayrı ayrı reddine karar vermişti.

Mahkeme, davanın 3 Ekim'de görülen son duruşmasında, 2 Eylül'de verdiği CHP İl Başkanı ve yönetimin görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına ilişkin istinaf sürecinin tamamlanmasının beklenmesine hükmederek, bu dosyanın Ankara'daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin sonraki celsede değerlendirilmesini kararlaştırmış ve duruşma 21 Kasım'a ertelenmişti.

YSK, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşecek

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yarın yapılacak CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere saat 14.00'te toplanacak.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle, yarın gerçekleştirilecek CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, taleple ilgili YSK'den görüş istedi. Bunun üzerine YSK, saat 14.00'te toplanma kararı aldı.