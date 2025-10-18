"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

18 Ekim 2025, Cumartesi 09:44
Gelecek yıl da bütçe yine vatandaşın sırtında olacak. Vatandaş trilyonlarca lira ÖTV ve KDV ödeyecek.

ÖTV ve KDV’den beklenen toplam gelir yaklaşık 6.4 trilyon lira. Buna karşın şirketlerin, kurumların ödeyecekleri kurumlar vergisi ise 1.6 trilyon lira olacak. 2026 Bütçesi’nden dikkat çeken veriler şöyle: 2.7 trilyon açık: Gelecek yıl bütçe giderleri 18.9 trilyon lira. Bütçe gelirleri 16.2 trilyon lira olacak. Bütçe gelecek yıl 2.7 trilyon lira açık verecek. Gelecek yıl da bütçe giderleri içerisinde en büyük pay cari transferlerde olacak. Bu kalemde öngörülen gider 6.8 trilyon lira. Cumhuriyet’in haberine göre, iktidarın hazırladığı sunuma göre, tarıma ayrılan kaynak 705.6 milyar liradan 888.2 milyar liraya çıkarıldı. Tarıma ayrılan kaynağın bütçe içerisindeki payı da sadece yüzde 4.7.

