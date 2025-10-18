Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

Gelecek yıl da bütçe yine vatandaşın sırtında olacak. Vatandaş trilyonlarca lira ÖTV ve KDV ödeyecek.

ÖTV ve KDV’den beklenen toplam gelir yaklaşık 6.4 trilyon lira. Buna karşın şirketlerin, kurumların ödeyecekleri kurumlar vergisi ise 1.6 trilyon lira olacak. 2026 Bütçesi’nden dikkat çeken veriler şöyle: 2.7 trilyon açık: Gelecek yıl bütçe giderleri 18.9 trilyon lira. Bütçe gelirleri 16.2 trilyon lira olacak. Bütçe gelecek yıl 2.7 trilyon lira açık verecek. Gelecek yıl da bütçe giderleri içerisinde en büyük pay cari transferlerde olacak. Bu kalemde öngörülen gider 6.8 trilyon lira. Cumhuriyet’in haberine göre, iktidarın hazırladığı sunuma göre, tarıma ayrılan kaynak 705.6 milyar liradan 888.2 milyar liraya çıkarıldı. Tarıma ayrılan kaynağın bütçe içerisindeki payı da sadece yüzde 4.7. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 278

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.