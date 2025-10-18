İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

Gazeteci Yazar Fehmi Koru, “Gazzeliler namına bizlerin düşünmesi gereken konular” başlıklı yazı yazdı.

Karar’da yazan Koru, “İslam Dünyası liderleri, yerle bir edilmiş Gazze’nin geleceğini belirleyecek toplantıda, savaşsız ortamda neler yapılacağını konuşurlarken, nasıl olur da savaşın sorumluları üzerinde durmazlar? Dünyamızın karşılaştığı en kanlı savaş olan İkinci Dünya Savaşı bittiğinde, muzaffer ülkeler, yıkımdan ve can kaybından sorumlu arayışına girdiler ve sorumluları belirleyip yargılayacak bir sistem inşasını gerçekleştirdiler. Milyonlarca insanın ölümünden sorumu olanlar bulundular, yargılandılar ve cezaları da infaz edildi. Tazminatlar da tahsil edildi. Gazze’de de böyle bir sürecin yaşanması gerekmez mi? Yerle bir edilmiş Gazze’de yıkanlar yıkımın tazminatını ödemezse, ihyanın faturasını kim ödeyecek? İsrail ve ABD dururken, savaşa hiç karışmamış ülkelerin halklarına mı yüklenecek sorumluluk?” ifadelerini kullandı.