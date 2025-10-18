"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EKİM 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

18 Ekim 2025, Cumartesi 09:21
El Cezire spikeri, Gazze’deki ateşkesin ardından yaptığı konuşmada zaferin ne devletlerin ne liderlerin, yalnızca direnen halkın eseri olduğunu söyledi.

Gazze’de ilan edilen ateşkesin ardından dünyanın birçok yerinde “zaferin kime ait olduğu” tartışmaları sürerken, El Cezire kanalında bir spiker, yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Spiker, “Kimisi bu ateşkes zaferini Mısır gerçekleştirdi diyor. Kimisi Türkiye yaptı diyor. Kimisi Katar yaptı diyor. Kimisi Hamas’ın lideri Halil El-Hayya ateşkesi sağladı diyor. Belli bir kesime yöneltilen bu söylemler sözde Trump’ı katliamı durdurmak için ikna etmiş olmalı ki Nobel Barış Ödülü kendisine nispet edilmeye başlandı. Atasözü der ki: Herkes kendi Leyla’sına şarkı söyler. (Yani herkes kendi çıkarı doğrultusunda konuşur.) Herkes zaferi sahiplenmek istiyor, bu gayet doğal bir şey. Ama hakikat tamamen farklıdır” ifadelerini kullandı.

Gözün tığa karşı direnişi

El Cezire spikeri konuşmasında, ateşkesin bedelini ödeyenlerin Gazzeliler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gerçek şu ki; ateşkes zaferini Gazze’nin şehitleri sağladı. 60 binden fazla canın toprağın altına girdiği şehitler. Gerçek şu ki; zaferi Gazzeli annelerin sabrı gerçekleştirdi. Zaferi gerçekleştiren Gazze’nin çocuklarıdır. Zaferi gerçekleştiren Gazze’nin şehit olan ve yaşayan gazetecileridir. Bu zafer Gazze halkının iradesi, inadı ve 700 günden fazla maruz kaldıkları kıyamet günü sahnelerine tahammül etmeleri sayesinde oldu. Zaferin gerçek sahipleri, gerektiği zaman gözün tığa karşı direnebildiğini, gayretin bir tanka zarar verebildiğini tüm dünyaya ispat eden direnişçilerdir.”

Gazze, dünyayı değiştirdi, ama kendisi değişmedi

Spiker konuşmasının devamında Arap ve Müslüman ülkelerin de çeşitli roller oynadığını belirterek, “Hiç şüphe yok ki Arap ve Müslüman devletlerden birtakım çaba sarf edildi. Örneğin Katar, siyasî, diplomasi ve basın konusundaki duruşundan ötürü bir bedel ödedi. İşgalciler Doha’yı bombaladığı gün bunu açıkça görebildik. Mısır ve Ürdün Gazzeleri sürme konusundaki baskılara direndi. Lübnan ve Yemen kanlarıyla bedel ödedi. Ama buna rağmen bizler, devletler ve halklar olarak Gazze halkının gerçekleştirdiği kahramanlık ve ödediği bedel karşısında ihmalkârız. Uzun lafın kısası, dünyayı değiştiren ama kendisi değişmeyen Gazze halkının kimseye borcu yoktur. Gazze’nin hiç kimseye minnet borcu yoktur” dedi. 

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

Okunma Sayısı: 281
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden "iki yüzlü" tavır: Rusya'yı anında men ederken, İsrail'i korumaya devam diyor!

    Kazakistan’da zam yasağı

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

    Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

    Gıda silâh olarak kullanılmasın

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

    Meksika'daki selde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

    "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanı geldi"

    MB şikayetçi - BKM'de usulsüzlük soruşturması: BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın olduğu 7 zanlı tutuklandı

    İşkencelerden dolayı artık göremeyen Mahmud Ebu Ful tedavi için destek bekliyor

    Erbakan’dan erken seçim çağrısı

    İlaç sevkiyatları durdu

    Putin ile Trump 2 hafta içinde Macaristan'da bir araya gelecek

    Pakistan ve Afganistan arasındaki 48 saatlik ateşkes uzatıldı

    Türkiye başrol oyuncusu olamadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kazakistan’da zam yasağı
    Genel

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi
    Genel

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı
    Genel

    "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanı geldi"
    Genel

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak
    Genel

    El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”
    Genel

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize
    Genel

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.