El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

El Cezire spikeri, Gazze’deki ateşkesin ardından yaptığı konuşmada zaferin ne devletlerin ne liderlerin, yalnızca direnen halkın eseri olduğunu söyledi.

Gazze’de ilan edilen ateşkesin ardından dünyanın birçok yerinde “zaferin kime ait olduğu” tartışmaları sürerken, El Cezire kanalında bir spiker, yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Spiker, “Kimisi bu ateşkes zaferini Mısır gerçekleştirdi diyor. Kimisi Türkiye yaptı diyor. Kimisi Katar yaptı diyor. Kimisi Hamas’ın lideri Halil El-Hayya ateşkesi sağladı diyor. Belli bir kesime yöneltilen bu söylemler sözde Trump’ı katliamı durdurmak için ikna etmiş olmalı ki Nobel Barış Ödülü kendisine nispet edilmeye başlandı. Atasözü der ki: Herkes kendi Leyla’sına şarkı söyler. (Yani herkes kendi çıkarı doğrultusunda konuşur.) Herkes zaferi sahiplenmek istiyor, bu gayet doğal bir şey. Ama hakikat tamamen farklıdır” ifadelerini kullandı.

Gözün tığa karşı direnişi

El Cezire spikeri konuşmasında, ateşkesin bedelini ödeyenlerin Gazzeliler olduğunu belirterek şunları söyledi: “Gerçek şu ki; ateşkes zaferini Gazze’nin şehitleri sağladı. 60 binden fazla canın toprağın altına girdiği şehitler. Gerçek şu ki; zaferi Gazzeli annelerin sabrı gerçekleştirdi. Zaferi gerçekleştiren Gazze’nin çocuklarıdır. Zaferi gerçekleştiren Gazze’nin şehit olan ve yaşayan gazetecileridir. Bu zafer Gazze halkının iradesi, inadı ve 700 günden fazla maruz kaldıkları kıyamet günü sahnelerine tahammül etmeleri sayesinde oldu. Zaferin gerçek sahipleri, gerektiği zaman gözün tığa karşı direnebildiğini, gayretin bir tanka zarar verebildiğini tüm dünyaya ispat eden direnişçilerdir.”

Gazze, dünyayı değiştirdi, ama kendisi değişmedi

Spiker konuşmasının devamında Arap ve Müslüman ülkelerin de çeşitli roller oynadığını belirterek, “Hiç şüphe yok ki Arap ve Müslüman devletlerden birtakım çaba sarf edildi. Örneğin Katar, siyasî, diplomasi ve basın konusundaki duruşundan ötürü bir bedel ödedi. İşgalciler Doha’yı bombaladığı gün bunu açıkça görebildik. Mısır ve Ürdün Gazzeleri sürme konusundaki baskılara direndi. Lübnan ve Yemen kanlarıyla bedel ödedi. Ama buna rağmen bizler, devletler ve halklar olarak Gazze halkının gerçekleştirdiği kahramanlık ve ödediği bedel karşısında ihmalkârız. Uzun lafın kısası, dünyayı değiştiren ama kendisi değişmeyen Gazze halkının kimseye borcu yoktur. Gazze’nin hiç kimseye minnet borcu yoktur” dedi.

