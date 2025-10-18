Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

OVP’de enflasyonun birkaç yıl içinde tek haneye ineceği öngörülürken, Hazine’nin yüzde 40’ı aşan faizle borçlanması soru işaretleri oluşturdu.

Ekonomi yazarı Alaattin Aktaş, 2026–2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP)’da yer alan enflasyon hedefleriyle Hazine’nin borçlanma faizleri arasındaki farkın dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtti. Aktaş’ın aktardığına göre, Orta Vadeli Program’da TÜFE artışının bu yıl yüzde 28,5, 2026’da yüzde 16, 2027 ve 2028’de ise sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 8 olarak öngörüldüğü, ardından da yüzde 5’lik nihaî hedefin yakalanmasının planlandığı belirtiliyor.

Faiz politikası enflasyon hedefleriyle çelişiyor

Aktaş, bu hedeflerin “kulağa hoş geldiğini” fakat mevcut şartlarda inandırıcı bulunmadığını ifade etti. Aktaş, “Bırakın gelecek yılları ve tek haneleri, bu yılın yüzde 28,5’lik oranının tutacağına inanan bile kalmadı” değerlendirmesini yaptı. Aktaş, Hazine’nin önümüzdeki iki yıl boyunca her yıl için yüzde 40,46 faiz ödemeyi taahhüt ettiğini hatırlatarak, “Enflasyon seneye yüzde 16’ya, bir sonraki yıl yüzde 9’a düşecek; öngörü böyle ama Hazine yüzde 40’ın üstünde faiz ödemeye devam edecek” dedi.

Yüksek faiz, düşüş hedefiyle nasıl uyumlu?

2035 vadeli tahvillerde durumun daha da dikkat çekici olduğuna işaret eden Aktaş, Hazine’nin 2026’dan 2035’in Eylül’üne kadar her yıl yaklaşık yüzde 31,87 faiz ödeyeceğini aktardı. Aktaş şunları söyledi: “Hazine’nin uzun vadeli borçlanması tabiî ki iyidir. İyidir de enflasyonun düşeceği zamanlarda değil! Enflasyonun düşeceği, en azından düşeceğinin söylendiği, kamuoyunun buna inanmasının istendiği bir dönemde Hazine’nin uzun vadeli borçlanması nasıl izah edilebilir? Ekonomi yönetimi enflasyon düştüğü takdirde on yıl boyunca her yıl yüzde 32 dolayında faiz vermenin hiç de rasyonel bir adım olmadığını elbette bildiğine göre iki ihtimal var: Birincisi, enflasyonun düşeceğine inanılmıyor. İkincisi, borçlanma konusunda öyle bir çaresizlik var ki bu kadar uzun bir vade için böylesine bir faize razı olunuyor.”