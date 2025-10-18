"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Gıda silâh olarak kullanılmasın

18 Ekim 2025, Cumartesi 09:28
Genel merkezi İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) 80. kuruluş yıl dönümü ve 16 Ekim Dünya Gıda Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

Törende konuşan BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörü Çü Dongyü, “Dünya liderleri ve dünyanın her yerindeki insanlar, gıda hakkının temel bir insan hakkı olduğuna ve barışın gıda güvenliğinin ön şartı olduğuna dair ortak inançla bir araya gelmeli” dedi. Papa 14. Leo da “Mevcut çatışmalar, gıdanın bir savaş silâhı olarak kullanılmasını yeniden gündeme getirerek, FAO’nun son 80 yıldır yürüttüğü tüm farkındalık çalışmalarıyla çelişmektedir” ifadelerini kullandı. Açlığın silâh olarak kullanılmasının suç olduğunu vurgulayan Papa, “Devletlerin bir zamanlar üzerinde uzlaştığı, bilinçli olarak aç bırakmayı ya da gıdaya erişimi kasten engellemeyi savaş suçu olarak kabul eden anlayıştan gün geçtikçe uzaklaşıldığı görülmektedir” dedi. 

