Meksika'daki selde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 72'ye, kaybolanların sayısının ise 48'e yükseldiği belirtildi.

Meksika basınına göre, geçen haftadan bu yana tropik fırtınalar Priscilla ve Raymond'un yol açtığı şiddetli yağışlar sonucu ölü sayısı arttı. Felakette şimdiye kadar 5 eyalette 72 kişi ölürken, 48 kişi de kayboldu. Şiddetli yağışların en çok vurduğu eyaletlerden Veracruz, Puebla ve Hidalgo'da 21 helikopter sevk edildi ve yeni personel takviyesi yapıldı. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı. Öte yandan, Meksika Federal Elektrik Komisyonu (CFE) tarafından yapılan açıklamada, selden etkilenen 5 eyalette yürütülen çalışmalar sonucunda enerji iletim hatlarının yüzde 95,4'ünün onarıldığı, kısa süre içinde bu oranın yüzde 100'e ulaşmasının beklendiği bildirildi. AA

