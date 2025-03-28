Myanmar'da art arta iki büyük deprem: 20 kişi öldü, acil durum ilan edildi - Deprem, Tayland'ı da vurdu!

Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde ilk belirlemelere göre 20 kişi öldü, 6 bölgede acil durum ilan edildi. Tayland'da çöken binada ise 3 kişi öldü, 90 kişiden haber alınamıyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremler, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, pek çok bölgede hissedildi

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.

Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

Mandalay'da da birkaç tarihi yapının yıkıldığını aktaran görgü tanıkları, enkaz altında kalanların olabileceğini söyledi.

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Mandalay Hastanesi yetkilileri, ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü ve 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ayrıca ordu yönetimi, Nepido ve Mandalay'ın da dahil olduğu 6 bölgede acil durum ilan edildiğini bildirdi.

Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Deprem Tayland'ı da vurdu

Tayland Savunma Bakanlığı, depremde çöken binada 3 kişinin öldüğünü belirtirken, 90 kişiye ulaşılamadığını açıkladı.

Myanmar'ı vuran depremin ardından Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, ülkeyi "acil durum bölgesi" ilan etti.

Bangkok'ta yetkililer hasarlı binalara ilişkin yaklaşık 170 bildiri aldıklarını kaydederken, demir yolu hizmetlerinin yarına kadar durdurulduğu bildirildi.

Ülkede durumun kontrol altında olduğu belirtilirken, artçı sarsıntılara ilişkin uyarılar yapılıyor.

Kızılhaç, depremler sonrası bazı bölgelere erişimde zorluk yaşandığını bildirdi

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) da Myanmar'da yaşanan depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yerel saatle bugün öğleden sonra Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve komşu ülke Tayland'da da güçlü sarsıntılar hissedildi. Myanmar Kızılhaç ekipleri durumu değerlendiriyor ancak Mandalay ve Sagaing bölgeleri ile Güney Shan eyaletinde elektrik ve şebeke hatlarının kesilmesi nedeniyle etkilenen bölgelere erişimde zorluklarla karşı karşıya" ifadeleri yer aldı.

Sahadan gelen ilk bilgilere göre depremin önemli hasara yol açtığının aktarıldığı açıklamada, insani ihtiyaçlarla ilgili bilgilerin halen toplanmakta olduğu kaydedildi.