Nijer’de 10 subayla darbe girişimi

Batı Afrika’nın Sahel Bölgesi ülkelerinden Nijer’de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurları tarafından bir darbe girişiminde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’u (63) alıkoyan askeri yetkililer iktidarı ele geçirdiklerini duyurdu.

Ancak televizyonda yapılan darbe açıklamasına sadece 10 subayın katılması darbeye Nijer ordusunun tüm unsurlarının destek verip vermediği ile ilgili soru işaretleri oluşmasına yol açtı. Fransa’dan bağımsızlığını 1960’ta alan Nijer’de bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşandı. Ülkede en son darbe 2010’da eski Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja’ya karşı yapıldı. Mohamed Bazoum, Şubat 2021’de seçilmiş ve ülkede ilk kez demokratik yollarla seçilmiş cumhurbaşkanı görevini yine demokratik yollarla seçilmiş halefine bırakmıştı. AA

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