Arıkan: Müslümanlar birlik olmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlenen Keşmir Günü programına katıldı.

Arıkan, burada yaptığı konuşmada, “Tıpkı Arakan’da olduğu gibi tıpkı Gazze’de olduğu gibi Keşmir halkına uygulanan kuşatmaların, ambargoların, katliamların, işkencelerin temel sebebi de Keşmir halkının Müslüman olmasıdır. Her yerde Müslümanlar hedeftir. Çünkü bugünkü mevcut sömürgeci düzeni değiştirebilecek tek güç Müslümanlardır. Müslümanların birlik ve beraberliğidir. İslâm birliği mutlaka kurulacak. Dünyanın bugünkü gidişatı karşısında, bu bir tercih değil zorunluluktur” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 220

