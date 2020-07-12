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12 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Okinawa'daki 2 ABD üssüne giriş ve çıkışlar kapatıldı

12 Temmuz 2020, Pazar 11:52
Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üssün karantinaya alındığı bildirildi.

Okinawa'daki ABD üslerinde koronavirüs alarmı

 

Eyalet Valiliği'nin açıklamasına göre, Okinawa ABD Deniz Piyade Seferi Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stacy Clardy, salgın durumuna ilişkin Okinawa Valisi Tamaki Denny ile telefonda görüştü.

ABD üslerindeki 61 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması sonucunda, vakaların görüldüğü Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu ve Hansen üslerine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

"Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var"

Vali Tamaki, konuya ilişkin dün düzenlediği basın toplantısında, "Virüse karşı ABD askerlerinin üslerde aldığı tedbirlere ilişkin ciddi şüphelerimiz var." dedi.

Üslerde doğrulanan vaka sayılarını görünce adeta şok olduğunu dile getiren Tamaki, vaka istatistiği paylaşmak yerine "çok sayıda" ifadesini kullanmakla yetindi.

Tamaki Denny, vakaların 4 Temmuz ABD Kurtuluş Günü kutlamaları için ada kumsalında askeri personele yönelik düzenlenen partiler sonrası doğrulandığına dikkati çekti.

Şu ana kadar Okinawa'dan bildirilen vakalara, ABD'ye ait Kadena Hava Üssü, Futenma Deniz Piyade Hava İstasyonu, Hansen ve McTureous üslerindeki vaka sayıları dahil edilmedi.

Japonya'nın güneybatısındaki ada eyaleti Okinawa'da, bugüne kadar 148 Kovid-19 vakası tespit edildi.

AA

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