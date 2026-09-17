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17 EYLÜL 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Fahiş fiyatta temel problem tarımın şirketleşmesi

17 Eylül 2026, Perşembe 02:08
Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Sebze ve meyve fiyatlarına soruşturma: 41 yöneticiye gözaltı kararı

 

Cumhuriyet’in haberine göre, Çiftçi-Sen Başkanı Ali Bülent Erdem ve tarım ekonomisi uzmanı Prof. Tayfun Özkaya ise problemin yalnızca piyasa manipülasyonundan ibaret olmadığını, mevcut tarım ve gıda tedarik sisteminin üretici ve tüketiciyi güçlü alıcılar karşısında savunmasız bıraktığını belirtti. Temel meselenin “tarımın şirketleşmesi” olduğunu savunan Erdem, bu düzende üreticilerin, kendi tarlalarında karar veremeden tamamen şirketlerin işçisi gibi çalışmak ile tüccarların eline kalmak arasında tercih yapmak zorunda olduğunu söyledi ve ekledi: “Yurttaşın adil fiyatla gıdaya erişimi için önce üretim sürecinde bu kadar fazla girdi kullanılmayan bir sistem kurulması gerekiyor. Bunun için de üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Bugün üreticinin pazarlara erişimi engellenmiş, yerel pazarlar kapatılmış durumda.”

Haber Merkezi

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