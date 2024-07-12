Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü"

Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen “Barış Yürüyüşü” soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda bitti.

Temmuz 1995’te yaşanan soykırım nedeniyle halk arasında “ölüm yolu” olarak bilinen güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 5 bini aşkın kişi katıldı. Bu yıl 20’incisi düzenlenen etkinliğe katılanlar, Bosna Hersek’in orta kesiminde yer alan Nezuk kasabasından 8 Temmuz’da başlayan 3 günlük yürüyüşün ardından ulaştıkları Potoçari Anıt Mezarlığı’nda soykırım kurbanları için dua etti. Diğer yandan bu yıl da “Unutulmasın, Tekrarlanmasın” temasıyla 13. kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu’na katılanlar da Potoçari Anıt Mezarlığı’na ulaştı. Farklı ülkelerden gelen ve başkent Saraybosna’dan hareket eden yüzlerce motosikletliyi burada vatandaşlar karşıladı. Öte yandan Bosna Hersek’in birçok şehrinden yola çıkan 250 bisikletli de Potoçari’ye geldi. AA

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