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12 TEMMUZ 2024 CUMA - YIL: 55

Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü"

12 Temmuz 2024, Cuma 10:46
Bosna Hersek’in doğusundaki Srebrenitsa’nın 11 Temmuz 1995’te Sırp askerleri tarafından ele geçirilmesiyle başlayan soykırımdan kurtulmak isteyen sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda düzenlenen “Barış Yürüyüşü” soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı’nda bitti.

Temmuz 1995’te yaşanan soykırım nedeniyle halk arasında “ölüm yolu” olarak bilinen güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 5 bini aşkın kişi katıldı. Bu yıl 20’incisi düzenlenen etkinliğe katılanlar, Bosna Hersek’in orta kesiminde yer alan Nezuk kasabasından 8 Temmuz’da başlayan 3 günlük yürüyüşün ardından ulaştıkları Potoçari Anıt Mezarlığı’nda soykırım kurbanları için dua etti. Diğer yandan bu yıl da “Unutulmasın, Tekrarlanmasın” temasıyla 13. kez düzenlenen Uluslararası Srebrenitsa Motosiklet Maratonu’na katılanlar da Potoçari Anıt Mezarlığı’na ulaştı. Farklı ülkelerden gelen ve başkent Saraybosna’dan hareket eden yüzlerce motosikletliyi burada vatandaşlar karşıladı. Öte yandan Bosna Hersek’in birçok şehrinden yola çıkan 250 bisikletli de Potoçari’ye geldi. 

AA

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  • S.topuz

    12.7.2024 13:30:18

    ..."Dördüncü Tabaka-i Hayat: Şüheda hayatıdır. Nass-ı Kur'anla şühedanın, ehl-i kuburun fevkinde bir tabaka-i hayatları vardır. Evet şüheda, hayat-ı dünyevîlerini tarîk-ı hakta feda ettikleri için, Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayat-ı dünyeviyeye benzer, fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı Âlem-i Berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar.. yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar.. kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar.. ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehl-i kuburun çendan ruhları bâkidir, fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez." Mektubat - 6 Şehidler ÖLMEZ. Cenabu Allah c.c, cümle Şühedaya gani gani Rahmet eylesin ve Aile efradına sabrı cemil ihsan etsin inşaallah. Amiiin. 🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕊🕊🕊🌍🇪🇺🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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