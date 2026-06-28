Avrupa’da çete patlaması

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), kıta genelinde faaliyet gösteren organize suç örgütlerine yönelik endişe verici bir rapor yayımladı.

Rapora göre Avrupa’daki en tehlikeli organize suç ağlarının üye sayısı son iki yılda beş kat artarak yaklaşık 400 bine ulaştı. Raporda, kolluk kuvvetlerinin 623 suç örgütünü çökertmesine rağmen aynı dönemde 533 yeni ağın ortaya çıktığı belirtildi. Suç örgütlerinin şifreli iletişim, sahte hesaplar ve paravan şirketlerle faaliyetlerini sürdürdüğü, kara para akışının ise ağırlıklı olarak restoran, otel ve inşaat sektörleri üzerinden aklandığı ifade edildi. Telegraph’ın haberine göre Latin Amerika’dan Balkanlar’a kadar uzanan faaliyet kollarıyla Avrupa için “en tehlikeli” olarak sınıflandırılan tam 731 büyük suç ağı bulunuyor. Bu sendikalara bağlı çalışan gangster sayısının ise son iki yılda 5 kat artarak 400 bin seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor.

Haber Merkezi