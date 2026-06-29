İsrail hükümetinin 1915 kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin soykırım iddialarına dair aldığı karara sert tepki gösterdi.

Bakanlık, Gazze’deki saldırıları sebebiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla yargılanan İsrail’in, bu adımla kendi suçlarını gizlemeye çalıştığını vurguladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, alınan kararın hukukî ve tarihî gerçekleri yok sayan “kötü niyetli bir girişim” olduğu belirtilerek, “Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasî kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir” denildi. AA

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