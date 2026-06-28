"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

"Ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi

28 Haziran 2026, Pazar 10:33
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın “ticari taşımacılığa yönelik saldırılarını” gerekçe göstererek, ülkedeki bazı hedeflere saldırılar düzenlediğini bildirdi.

CENTCOM tarafından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, İran'a yönelik saldırılarla ilgili güncel bilgiler paylaşıldı.

Komutanlığın açıklamasında, "CENTCOM güçleri Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) talimatı doğrultusunda 27 Haziran'da İran'daki çeşitli hedeflere ilave saldırılar düzenledi." ifadeleriyle duyurdu.

İran'ın dün ticari bir gemiye yaptığı saldırılarının ardından ABD'nin karşılık verdiği hatırlatılan açıklamada, İran'a "ateşkes anlaşmasına uyma fırsatı tanındığı" ancak İran'ın bu sabah petrol taşıyan Panama bandıralı bir gemiye düzenlediği yeni bir İHA saldırısı ile "bu yolu seçmediği" kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "CENTCOM güçleri, İran'ın ticari deniz taşımacılığına yönelik süregelen saldırganlığına doğrudan bir yanıt olarak bugün saldırılar gerçekleştirdi. ABD askeri uçakları İran'ın askeri gözetleme altyapısını, iletişim sistemlerini, hava savunma mevzilerini, İHA depolama tesislerini ve mayın döşeme kabiliyetlerini hedef aldı." ifadeleri kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişlerinin devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, ABD güçlerinin "teyakkuz halinde, caydırıcı gücü yüksek ve her an harekata hazır durumda" olduğu vurgulandı.

AA

Okunma Sayısı: 412
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve insan haklarını her zaman savunmalıyız

    Erzincan'da kuvvetli rüzgar

    Trump Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü

    "Ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi

    Venezuela’da ölü sayısı artıyor

    Zonguldak’ta hafızlık sevinci

    Gençler meslek öğrensin

    ABD'nin Kentucky eyaletinde sel: 4 kişi öldü

    Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    Eğitimin karnesi zayıf

    En büyük banknotla temel ihtiyaç alınamıyor

    Türkiye’nin bir sanayi politikası yok

    Volkswagen 100 bin işçi çıkaracak

    Arap ülkeleri, İran'ın Bahreyn'e saldırısına tepki gösterdi

    İki büyük depremle sarsılan Venezuela'da son durum?

    Paris çevresinde 1 günde 3 bin kişi hastanelere başvurdu

    İnsanlığın çıkmazına asırlık cevap: 100. Yılında Nur'un İlk Kapısı

    ABD, yine İran'a hava saldırdı - İran: ABD'nin bölgedeki konuşlanma noktalarını vurduk

    Sevkiyat hız kesmiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Eğitimin karnesi zayıf
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Venezuela’da ölü sayısı artıyor
    Genel

    Erzincan'da kuvvetli rüzgar
    Genel

    Gençler meslek öğrensin
    Genel

    "Ticari taşımacılığa yönelik saldırıları" gerekçesiyle İran’da bazı hedeflere saldırılar düzenledi
    Genel

    ABD'nin Kentucky eyaletinde sel: 4 kişi öldü
    Genel

    Trump Lübnan Cumhurbaşkanı Avn ile görüştü
    Genel

    Japonya'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.