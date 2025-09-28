Isparta Bediüzzaman Mevlidi bugün - Yoğun katılım bekleniyor

Büyük İslâm âlimi ve mütefekkiri Üstad Bediüzzaman Said Nursî için okutulacak mevlid, bugün Isparta’da Terminal Camiinde öğle namazı sonrası başlayacak.

Risale-i Nur'dan: Isparta kahramanlarına arkadaş olabilmek

Ispartalılar hoş geldiniz

Isparta’da Bediüzzaman Mevlidi

Bediüzzaman için mevlid

Yeni Asya Gazetesi Isparta temsilciliğinin tertip ettiği Bediüzzaman Said Nursî Mevlidi, 28 Eylül Pazar günü (bugün) Isparta’daki Terminal Camii’nde okutulacak.

Başta Peygamber Efendimiz (asm), Ashab-ı Güzin, bütün Evliya ve Ulema olmak üzere asrımız Büyük İslâm Âlimi Bediüzzaman Said Nursî’nin aziz ve mutahhar ruh-u pakları inşallah bu mevlid-i şerifte yapılan duadan ve hizmetten hissedar olacaklar. Öğle namazından önce emekli İl Müftüsü Halil Elitok Hoca, vaaz verecek ve ardından öğle namazını kıldıracak. Program, İstanbul Aşere Takrip ve Tayyibe Mezunu Emekli İmam-Hatip H. Hüseyin Kıymık tarafından Kur’ân-ı Kerîm tilaveti ve değerli hocalar tarafından okunacak olan Mevlid-i Şerif ile devam edecek.

Yoğun katılım bekleniyor

Mevlide, hem Isparta halkının, hem de Isparta dışından misafirlerin teşrifiyle yoğun katılımlı bir program olması bekleniyor. Isparta bugün, dev afişleriyle ve yaptıkları hazırlıklarının tamamlanmasıyla ev sahibi olmanın heyecan ve sevincini yaşıyor. Cami avlusunda kurulan Yeni Asya Neşriyat standı ve gıda kermesi de, misafirleri bekliyor. Mevlid-i Şerif’e Yeni Asya okuyucuları, Nur talebeleri, Isparta halkı başta olmak üzere tüm Müslümanlar davet edildi.

Haber Merkezi