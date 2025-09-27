Yabancılara usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 49 şüpheli tutuklandı

Usulsüz yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden kazanç elde ederek, 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 49 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen 113 şüphelinin savcılıkça ifadeleri alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı, 24'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 64 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla bazı yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazandığına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) gelen ihbar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Gizli tanık beyanları ve saha araştırmaları sonucunda organize suç örgütünün, yasada öngörülen Türk vatandaşlığı kazanılmasına yeter miktarda dövizin ülkeye girişi olmadan hayali para trafiği gerçekleştirdiği tespit edilirken suç örgütü mensuplarınca muvazaalı satış işlemi yaptırıldığı, bu işlem için de vatandaşlık kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştı.

Sahte içerikli yüksek değerli ekspertiz raporları doğrultusunda mülk edinme yoluyla vatandaşlık kazandırmayı düzenleyen kanunun amacına aykırı şekilde hareket edilerek, devletin zarara uğratıldığı belirlenen soruşturmada, örgütün muvazaalı satılmış olan gayrimenkulü ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere iade ettiği, iade işlemini garanti altına almak amacıyla yabancı uyruklu kişilere taahhüt senetleri imzalattırdığı, örgütte bu yönteme "BABATAK" isminin verildiği ortaya çıkarılmıştı.

Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu verilerinden, organize suç örgütü üyelerinin para hareketleri saptanarak hayali satışlar dolayısıyla 451 yabancı uyruklu kişiye, 50 bin dolar karşılığında, aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı kazanımının gerçekleştirildiği, usulsüz işlemlerin de 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olduğu belirlenmişti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından savcılık, 1'i örgüt elebaşı, 2'si örgüt yöneticisi, 46'sı örgüt üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri de karar üzerine 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda 104 şüpheli yakalanmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 113 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.