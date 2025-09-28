Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Sen onların doğru yola erişmeleri için ne kadar hırs göstersen de, Allah saptırdığı kimseye doğru yolu gösterecek değildir.

Nahl Suresi: 37

HADİS:

Diline hâkim olan, evinde çoluk çocuğuyla bulunmaktan zevk duyan ve günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun!

Camiü’s-Sağir, No: 2597