28 Eylül 2025, Pazar
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Sen onların doğru yola erişmeleri için ne kadar hırs göstersen de, Allah saptırdığı kimseye doğru yolu gösterecek değildir.
Nahl Suresi: 37
HADİS:
Diline hâkim olan, evinde çoluk çocuğuyla bulunmaktan zevk duyan ve günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun!
Camiü’s-Sağir, No: 2597
