"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Mısır: "Yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacağız

27 Eylül 2025, Cumartesi 23:45
Mısır Dışişleri Bakanı Bekr Abdulati, ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini söyledi.

Abdulati, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın "istikrarın sağlanması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve esirlerin salıverilmesi" vizyonunu geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

 

Orta Doğu'daki durumun "patlamanın eşiğinde" olduğunu dile getiren Abdulati, bölge ülkelerinde güvenlik olmadığı sürece İsrail'in de güvenlik içinde olamayacağını ifade etti.

Mısır "yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacak

Ülkesinin, Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik herhangi bir senaryoyu, etnik temizlik suçu teşkil etmesi nedeniyle reddettiğini vurgulayan Abdulati, Mısır'ın "yeni bir Nekbe'nin" içinde yer almayacağını söyledi.

Abdulati, Kahire ile Addis Ababa arasında anlaşmazlığa neden olan Hedasi Barajı'nın doldurulması ve işletilmesi krizine ilişkin de Etiyopya'nın, barajla ilgili olarak tek taraflı adımlar attığını belirtti. Abdulati, "Bu konuda yargıya başvurmaya ve hukuki adımlar atmaya hazırız, haklarımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''

    "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi" İsrail basını tarafından paylaşıldı

    Yabancılara usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 49 şüpheli tutuklandı

    Mısır: "Yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacağız

    Hindistan'da parti mitinginde izdiham çıktı: 31 kişi öldü

    Hizbullah Genel Sekreteri: ABD, Lübnan'ı İsrail'in eklentisi haline getirmek istiyor

    İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 29,87'ye kadar indi!

    Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

    Rusya'dan bazı İngiliz yönetici, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı kararı!

    ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanının da vizesini iptal edecek - Gerekçe Filistin'e destek eylemine katılması!

    TikTok'tan sonra sıra X'te

    Mehdi'nin ve Deccal'in özellikleri

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan Trump'a çağrı: "Filistin Devleti'ni resmen tanı"

    Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu

    Çirkin provokasyon! - "Soğuk Savaş" programında Peygamber Efendimize (asm) büyük saygısızlık! Soydemir ve Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

    ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

    Almanya neden İsrail’in tarafında?-1

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı
    Genel

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''
    Genel

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.