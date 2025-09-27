"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 EYLÜL 2025 PAZAR - YIL: 56

Hindistan'da parti mitinginde izdiham çıktı: 31 kişi öldü

27 Eylül 2025, Cumartesi 23:41
Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 297
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''

    "Witkoff'un 21 maddelik Gazze'de ateşkes teklifi" İsrail basını tarafından paylaşıldı

    Yabancılara usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 49 şüpheli tutuklandı

    Mısır: "Yeni bir Nekbe'nin içinde" yer almayacağız

    Hindistan'da parti mitinginde izdiham çıktı: 31 kişi öldü

    Hizbullah Genel Sekreteri: ABD, Lübnan'ı İsrail'in eklentisi haline getirmek istiyor

    İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı yüzde 29,87'ye kadar indi!

    Filistinliler, Kral Hüseyin Köprüsü sınırından yine geçemedi

    Rusya'dan bazı İngiliz yönetici, bürokrat ve siyasilere ülkeye giriş yasağı kararı!

    ABD, Kolombiya Cumhurbaşkanının da vizesini iptal edecek - Gerekçe Filistin'e destek eylemine katılması!

    TikTok'tan sonra sıra X'te

    Mehdi'nin ve Deccal'in özellikleri

    Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratlardan Trump'a çağrı: "Filistin Devleti'ni resmen tanı"

    Kimliği belirsiz askeri uçaklar yeniden "Sumud Filosu"nun gemilerinin üzerinde uçtu

    Çirkin provokasyon! - "Soğuk Savaş" programında Peygamber Efendimize (asm) büyük saygısızlık! Soydemir ve Akgündüz'ün 4,5'ar yıl hapsi istendi

    ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

    Almanya neden İsrail’in tarafında?-1

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı
    Genel

    Şerbettar Göleti tamamen kurudu: "Bugüne kadar böyle hiçbir şey görmedim''
    Genel

    Kolombiya Cumhurbaşkanı: Gazze'de insanlığın korunması için hep birlikte güçlü bir ordu kuralım!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.