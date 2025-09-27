Hindistan'da parti mitinginde izdiham çıktı: 31 kişi öldü

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı. AA

