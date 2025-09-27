"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 EYLÜL 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

ABB konser harcamaları soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

27 Eylül 2025, Cumartesi 10:56
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının "kamu zararına sebebiyet verdiği" iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra 9'u tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç, "zimmet" ve "kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B. ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından K.A'nın haklarındaki tutuklama talebi reddedilerek adli kontrol altına alınmalarına, diğer şüpheliler Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A, Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ile L.E. ve Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

AA

