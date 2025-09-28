“Bir Gün Peygamberimiz (asm) Gibi Yaşayalım” programına büyük ilgi

Irak’ın Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kentlerinde İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’i -Aleyhissalatu Vesselam- anmak için “Nur-u Cihan” (Cihanın nuru) projesi çerçevesinde düzenlenen programda katılımcılar ödüllü sınava girdi.
Başta Erbil olmak üzere bölgedeki şehirlerde düzenlenen programa binlerce kişi katıldı.
“Bir Gün Peygamberimiz Gibi Yaşayalım” adıyla düzenlenen programda Hz. Muhammed’in hadislerini okuma ve ezberleme yarışması düzenlendi.
Kürdistan Öğrencileri Geliştirme Örgütü tarafından organize edilen yarışma, çocuk, genç, kadın ve erkeklerden oluşan binlerce kişinin katılımıyla açık alanda gerçekleştirildi.
Toplumda, Hz. Muhammed’in sünnetine uyulmasını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda katılımcılar “Bir Gün Peygamberimiz Gibi Yaşayalım” kitabının içeriğinden, çoktan seçmeli sorulardan oluşan sınava girdi.
Organizasyon kapsamında yarışma sonucuna göre 80 farklı ödül verileceği bildirildi.
