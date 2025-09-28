Güneyde serbest Kuzeyde yasak! - Kıbrıs’ta 28 Şubat’ı hatırlatan başörtüsü yasağı

Kuzey Kıbrıs’ta lise öğrencilerinin başörtüsü takabilmesine izin veren düzenleme, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 28 Şubat'ı hatırlatan yasak kararı tepkiyle karşılandı.

KKTC Anayasa Mahkemesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın açtığı dava üzerine Millî Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda yürürlüğe koyduğu ve liselerde sade, tek renk başörtüsüne izin veren düzenlemeyi “anayasa’ya aykırı” bularak iptal etti. Mahkeme, yapılan değişikliğin “kanun gücünde kararname” ile yapılamayacağını, bunun Meclis eliyle düzenlenmesi gerektiğini belirterek iptal kararı verdi.

RUM KESİMİNDE YASAK YOK

Kıbrıs’ın güney kesiminde başörtüsü tartışmaları çoktan kapanmış durumda. Rum kesimindeki okullarda öğrencilere başörtüsü takma hakkı tanınırken, Kuzey’de ise Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı dikkat çekti. Karar geniş kesimlerce tepkiyle karşılandı. Bu karar, sadece teknik bir hukukî mesele olarak değil, aynı zamanda hür düşünce ve hürriyetlerin önüne çekilmiş yeni bir engel olarak değerlendiriliyor.

Kıbrıs’ta çağdışı yasak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) uzun süredir tartışma konusu olan başörtüsü meselesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) açtığı dava üzerine Millî Eğitim Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda yürürlüğe koyduğu ve liselerde sade, tek renk başörtüsüne izin veren düzenlemeyi “anayasa’ya aykırı” bularak iptal etti.

Mahkeme kararıyla hürriyet geri alındı

Mahkeme, yapılan değişikliğin “kanun gücünde kararname” ile yapılamayacağını, bunun Meclis eliyle düzenlenmesi gerektiğini belirterek iptal kararı verdi. Kararın gerekçesinde, kıyafetle ilgili düzenlemelerin “tarafsızlık” ve “eşitlik” ilkeleri doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı. Böylece liselerde başörtüsü kullanımı yeniden yasaklandı.

Karar, toplumun geniş kesimlerinde tepkiyle karşılanırken, yasağın geri gelmesi için grev yapan ve mahkemeye başvuran sendika yöneticileri mahkeme önünde sevinç gözyaşları döktü. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Genel Başkanı Selma Eylem, öğretmenlerle birlikte sarılarak çıkan sonucu kutladı. Başörtüsünü hürriyet değil, yasaklanması gereken bir unsur gibi gören bu tavır, yıllarca Türkiye’de yaşanan 28 Şubat karanlığını hatırlattı.

Güney’de serbest, Kuzey’de yasak

Kıbrıs’ın güney kesiminde başörtüsü tartışmaları çoktan kapanmış durumda. Rum kesimindeki okullarda öğrencilere başörtüsü takma hakkı tanınırken, Kuzey’de Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iptal kararı dikkat çekti. Bu karar, sadece teknik bir hukuk meselesi olarak değil, aynı zamanda hür düşünce ve hürriyetlerin önüne çekilmiş yeni bir engel olarak değerlendiriliyor.

Ne olmuştu?

Lefkoşa’daki İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin başörtüsüyle derse girmek istemesi krize yol açmıştı. Olayın ardından Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin bone ve bandana ile okula girebilmesine imkân tanıyan bir düzenleme yapmıştı. Ancak ana muhalefetin itirazları ve öğretmen sendikasının eylemleri üzerine hükümet geri adım atmıştı. Süreç Anayasa Mahkemesi’ne taşınmıştı.

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU