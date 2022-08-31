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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Pakistan için dua ve yardım zamanı

31 Ağustos 2022, Çarşamba
ÜLKENİN ÜÇTE BİRİ SULAR ALTINDA. 1500’E YAKIN İNSAN SELDE CAN VERDİ. TARLALAR VE 1 MİLYON EV SU ALTINDA. 50 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU.

40’TAN FAZLA BARAJ, 220’DEN FAZLA KÖPRÜ

Pakistan İklim Bakanı Sherry Rehman, “Hayal edilemez boyutta bir kriz” olarak nitelediği sel için “Büyük bir okyanus sanki, suyu boşaltacak kuru alan yok” ifadesini kullandı. Selde 40'tan fazla baraj zarar gördü, 220'den fazla köprü çöktü, 900 bin hayvan can verdi.

EKONOMİK KAYIP EN AZ 10 MİLYAR DOLAR

Ekonomik kaybın bilançosu en az 10 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Prof. Dr. Mustafa Öztürk: “Yanlış şehirleşme, yanlış altyapı, yanlış binalaşma ve yapılaşmanın sonucu. Felâket yeni bir göç dalgasını tetikler.”

5 UÇAKLA YARDIM GİTTİ

Pakistan'da yaşanan sel felaketine Türkiye'nin yardımı sürüyor. İnsanî yardım malzemesi taşıyan 5'inci uçak, bölgeye hareket etti.

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Pakistan yardım bekliyor

Pakistan’da etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1136’ya yükseldi. Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilendi. 498 bin ise kamplara yerleştirildi.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle ölenlerin sayısı 1136’ya yükseldi. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana etkili olan şiddetli yağışlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1136’ya çıktı, yaralananların sayısı ise 1634 oldu. Şiddetli yağışlar sebebiyle 1 milyon 51 bin 570 ev hasar gördü, 735 bin 375 çiftlik hayvanı telef oldu. Yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişi etkilenirken, 498 bin 442 kişi ise kurulan yardım kamplarında yaşıyor. 

Mağdurları taşıyan bot alabora oldu 

Ulusal basındaki haberlere göre, Sindh eyaletinin Bilavalpur şehrinde selden etkilenen 25 kişi botla güvenli yerlere taşınırken bot alabora oldu. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı.  Kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Türkiye’den Pakistan’a yardım eli

Pakistan’da yaşanan sel felaketine Türkiye’nin yardımı sürüyor. İnsani yardım malzemesi taşıyan 5’inci uçak, bölgeye hareket etti. Milli Savunma Bakanlığı, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi dolayısıyla, bölgeye yardımların devam ettiğini duyurdu. Hazırlanan insani yardım malzemesi taşıyan 5’inci uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti. Pakistan’a, toplamda 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi ile 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek maması gönderilecek.

ÜLKEDE DURUM KÖTÜYE GİDİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, sosyal medyada paylaştığı mesajlarıyla Pakistan’da yaşanan sele dikkat çekti ve dünyada gündem olmamasını eleştiri.

Prof. Dr. Öztürk’ün mesajları şöyle:

“Yanlış şehirleşme, yanlış altyapı ve ülkeyi derin acıya sürükleyen sel felaketi. Sel felaketi Pakistan’a 10 milyar dolarlık zarar verdi. Betonlaşarak şehirleşmede afetlerin oluşturduğu yıkımların maliyeti çok yüksek olur. Afetlerden ders alınmadığı sürece yap, boz sistemi ülkeleri kaotik ortamlara sürükler. Pakistan’da sel felaketi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Pakistan’ın yardıma ihtiyacı var. Yanlış binalaşmalar ve yapılaşmalar, iklim değişikliği etkisiyle göç dalgalarını tetikler. Pakistan’da sel felaketi can pazarı yaşanıyor. Şimdi yardımlaşma zaman. Bu zamanda çok zorluklar yaşayan insanları düşünmek lazım. Ölüm çığlıkları videoyu paylaşamadım. Sel felaketi çok can aldı. Şimdi Pakistanlılar için dua etme ve yardımlaşma zamanı. Selin gücüyle tarlalar ve evler yok oldu. Sel felaketi etkisiyle zarar gören tarım arazileri. Bunun anlamı yeni göç dalgaları demektir. Yanlış şehirleşme, yanlış altyapı ve ülkeyi derin acıya  sürükleyen sel felaketi. Şehirleşme, binalaşma, köprüleşme, barajlaşma ve diğer altyapı işleri tüm yönleri uzmanlarla şeffaf şekilde müzakere edilmeden, değerlendirilmeden ve kamuoyu ile tartışılmadan acele ile yapılırsa sonu felaket olur ve ülkeye maliyeti çok çok yüksek olur.

(@ozturk_mustafa)

 

 

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