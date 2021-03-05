Papa Franciscus Bağdat’ta

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak’ın başşehri Bağdat’a ulaştı.

Papa Franciscus’u havalimanında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi resmi törenle karşıladı. Papa, Kazımi ile havalimanında özel yetkilileri karşılama salonda bir araya gelecek. Kazımi ile görüşmesi sonrası Papa, Bağdat’taki Yeşil Bölge’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti. Papa, burada Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından resmî törenle karşılandı. Papa ve Salih daha sonra baş başa görüştü. Papa, burada sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diplomatlarla da bir araya geldi. Yaklaşık 16 ay sonra ilk dış gezisinigerçekleştiren Franciscus, tarihte Irak’ı ziyaret eden ilk Papa olacak. AA

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