Fenerbahçe'den 8-0'lık tarihi skor - Kulüp tarihinin en farklı galibiyeti...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u 8-0 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde ederek milli araya moralli girdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Eyüpspor takımları, Chobani Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

3. dakikada Fenerbahçe, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Maçın 30. saniyesinde ceza sahası içinde Costa ile girdiği ikili mücadele Muric yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Kadir Sağlam, oyunun durmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısıyla inceleme yapmak üzere saha kenarına geldi. VAR monitöründen pozisyonu izleyen hakem Sağlam, penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltı atışını kullanan Greenwood, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

7. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, bekletmeden meşin yuvarlağı arka direkteki Muric ile buluşturdu. Muric, boş kaleye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0

21. dakikada Fenerbahçe üçüncü golü buldu. Sağdan ceza sahasına giren Greenwood'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Moldovan'dan döndü. Muric, dönen topu altıpasın içinde tamamlayarak filelerle buluşturdu: 3-0

38. dakikada ev sahibi ekip, dört farklı üstünlük yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin yerden pasında Guendouzi'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-0

45+1. dakikada sarı-lacivertliler farkı 5'e çıkardı. Greenwood'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, yakın direğe yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 5-0

Fenerbahçe, mücadelenin ilk yarısını 5-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

47. dakikada Fenerbahçe farkı 6'ya çıkardı. Brown'ın pasında ceza sahası içinin sağında topla buluşan Muric, yakın direğe yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 6-0

55. dakikada sarı-lacivertli ekip 7. golü kaydetti. İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Muric'in altıpasın içinde yaptığı kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 7-0

80. dakikada Fenerbahçe, 8 farklı üstünlük elde etti. İsmail Yüksek'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı bekletmeden Greenwood'a aktardı. İngiliz oyuncunun kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 8-0

Fenerbahçe, karşılaşmayı 8-0 kazandı.

İkinci devre fark açıldı

Fenerbahçe, ikinci yarıya da hızlı başladı. Mücadelenin 47. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Vedat Muric, uzaktan sert vuruşla topu ağlara yolladı: 6-0.

Muric, 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İrfan Can Kahveci'nin kullandığı kornerde kale sahası önünde iyi yükselen Muric, kafayla fileleri havalandırırken farkı da 7'ye çıkardı: 7-0.

Karşılaşmanın 80. dakikasında maçın ilk golünü atan Greenwood, Oğuz Aydın'ın pasında topu ağlara gönderirken skoru da 8-0 yaptı.

Kulüp tarihinin en farklı galibiyeti

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında elde ettiği 8-0 galibiyetle kulüp tarihinin en farklı lig galibiyetine de imza attı.

Karşılaşmayı 8-0 kazanan sarı-lacivertliler, daha önce 8 kez yaşadığı 7 farklı galibiyetlerini de geride bıraktı.

Sarı-lacivertli ekip Süper Lig'de rakiplerine karşı 6 kez 7-0, 2 kez de 8-1'lik galibiyetler elde etmişti.

2,5 sezon sonra bir maçın ilk yarısını 5-0 önde kapattı

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın görevde olduğu 2023-2024 sezonunun 19. haftasında iç sahada oynanan Konyaspor mücadelesini 7-1 kazanırken, o maçta da ilk 45 dakikayı 5-0 önde tamamlamıştı.

10 Ocak 2024 tarihinde oynanan o maçtan 2,5 sezon sonra sarı-lacivertli ekip yine bir maçın ilk 45 dakikasını 5-0 önde tamamlamayı başardı.

Muric'ten dört dörtlük performansı

Eyüpspor karşısında farklı kazanan Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muric, attığı 4 golle takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Maçın 7. dakikasında farkı 2'ye çıkaran Muric, 21. dakikada skoru 3-0 yapan isim oldu. İkinci yarıda da gollerini sürdüren Muric, 47 ve 55. dakikalarda kaydettiği gollerle farkın açılmasını sağladı.

Eyüpspor karşısında 4 gol sevinci yaşayan deneyimli golcü, bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla gol atan oyuncu oldu.

TÜMOSAN Konyaspor ve Samsunspor maçlarında da gol kaydeden deneyimli oyuncu, ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.

Muric, 69. dakikada yerini Romelu Lukaku'ya bıraktı.

Son olarak geçen sezon İspanya LaLiga'da 17 Ocak 2026'da oynanan Mallorca-Athletic Bilbao mücadelesinde hat-trick yapan Muric, o tarihten sonra bir maçta en fazla gol kaydettiği mücadeleyi oynadı.

Greenwood ligde 3 maç sonra gol attı

Eyüpspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Mason Greenwood, ligde 3 maç aradan sonra golle buluştu. Mücadelenin 5. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen İngiliz futbolcu, 80. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

Ligin 2. haftasında iç sahada TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Greenwood, ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltti.

Guendouzi bu sezon siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi, Eyüpspor karşısında bu sezonki ilk golünü attı.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 12. resmi maçını oynayan Guendouzi, Eyüpspor mücadelesinde farkı 4'e çıkaran isim oldu.

Fransız futbolcu en son geçen sezonun 25. haftasında iç sahada oynanan Samsunspor karşısında fileleri havalandırmıştı.

İrfan Can Kahveci, 476 gün sonra gol attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Eyüpspor karşısında kaydettiği golle, sarı-lacivertli forma altında 476 gün sonra skor üretti.

İrfan Can, son olarak 2024-2025 sezonunun son haftasında 31 Mayıs 2025'te oynanan Fenerbahçe-Konyaspor karşılaşmasında gol atmıştı.

Geçen sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci, lacivert-beyazlı ekip adına da 2 gol kaydetmişti.

Felipe Massa, Chobani Stadı'nda

Formula 1'in efsane isimlerinden Felipe Massa, Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesini tribünden takip etti.

Fenerbahçe formasıyla karşılaşmayı izleyen Brezilyalı eski pilot, sarı-lacivertlilerin attığı gollerde coşku yaşadı.

Oppong ilk kez oynadı, Skriniar ilk kez çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kojo Oppong, Eyüpspor mücadelesinde oyuna dahil olurken bu sezon ilk kez forma giydi.

Ganalı oyuncu, karşılaşmanın 69. dakikasında Milan Skriniar'ın yerine oyuna dahil olurken, Skriniar da bu sezon ilk kez bir maçta oyundan çıktı.

Fenerbahçeli futbolcu Muric: Milli araya tarihi bir galibiyetle girmek bizim için çok iyi olacak

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu Vedat Muric, tarihi bir galibiyete imza attıkları için mutlu olduklarını vurguladı.

Ligde 2 haftadır kazanamadıklarını ve sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Muric, "Dürüst olmak gerekirse kötü bir başlangıç yaptık. Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, bütün hafta boyunca bu reaksiyonu nasıl gösteririz diye çalıştık. Sisteme ve taktik disipline bağlı olarak farklı ve güzel bir galibiyet aldık. Milli araya bu şekilde girmek bize ilaç gibi gelecektir. Bu attığımız gollerin darısı Rize deplasmanına." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ve Gaziantep FK maçlarının ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini yineleyen Vedat Muric, "Bu reaksiyonu olabilecek en iyi şekilde gösterdik. Farklı bir galibiyet aldık. Milli araya böyle tarihi bir galibiyetle girmek bizim için çok iyi olacak. Milli aradan sonra da yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Yapılan eleştirilerin takımı ne yönde etkilediğiyle ilgili de konuşan Muric, şunları söyledi:

"Ben bu konularda biraz daha iyimserim. Böylesine büyük bir kulüpte bunlar doğal. Baskının olması, eleştirinin olması doğal. Bugün hocası, futbolcusu, yönetimi ve taraftarıyla inanılmaz bir reaksiyon ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda ligde yaşadıkları puan kayıplarına dikkati çeken İsmail Kartal, "Son maçlarda istediğimiz puanları alamamıştık. Bunu düzeltmek ve güzel bir oyunla galip gelerek taraftarımıza kendimizi affettirmek istiyorduk. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden ancak ligde son dönemde istediği sonuçları alamayan bir Fenerbahçe vardı. Bunun bilincindeydik. Bugün güzel bir oyunla farklı kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Oyunumuzu geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisine ve futbolcularına yönelik eleştirilere de değinen deneyimli teknik adam, Avrupa'da aldıkları sonuçların göz ardı edildiğini savunarak şöyle konuştu:

“Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Bazı haftalar istediğiniz sonucu alamıyorsunuz, bazı haftalar ise alıyorsunuz. Lyon ile oynadık, Lyon kendi liginde ikinci sırada. Roma, İtalya liginde lider durumda. Biz bu takımları yenmişiz, puan almışız, kafa kafaya futbol oynamışız ve ezilmemişiz. Türk futbolunu Avrupa'da güzel bir şekilde temsil etmiş, ülke puanına katkıda bulunmuşuz. Ancak bunların hiçbir değeri yokmuş gibi davranılıyor. En ufak bir şeyde 'Hoca suçlu, hoca formsuz' gibi birçok yakıştırma yapılıyor. Biz bunlara alışığız. Mesleğimizi bunu bilerek seçtik. Bunları göğüslemek zorundayız. Dışarıya mümkün olduğunca kulaklarımızı tıkayıp sadece işimize konsantre olacağız."

“Aleyhimize de lehimize de olsa hakemler gördüklerini çalsınlar”

İsmail Kartal, hakemlerden yalnızca gördükleri pozisyonları doğru değerlendirmelerini beklediklerini kaydetti.

Geçmiş maçlarda verilmeyen penaltılar nedeniyle puan kaybettiklerini öne süren Kartal, "8-0 biten bir maçın ardından hakemle ilgili konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bizim aleyhimize de lehimize de olsa hakemler gördüklerini çalsınlar. Fazla bir şey istemiyoruz. Geçmişte oynadığımız iki maçta verilmeyen penaltılarımız ve orada kaybettiğimiz 4 puan var. Bugün o 4 puanımız olsaydı lig lideriydik ama kimse bunları konuşmuyor." diye görüş belirtti.

“İrfan'a 'Sana ihtiyacımız var' dedim”

Oyuncularını motive ederken samimi ve açık bir iletişim kurduğunu anlatan deneyimli çalıştırıcı, maçta iyi bir performans sergileyen İrfan Can Kahveci ile hafta boyunca özel olarak görüştüğünü aktardı.

Samimi bir insan olduğunu vurgulayan İsmail Kartal, "Hayatım boyunca rol yapmadım, yapamam da. İçimden ne geliyorsa onu söyleyen bir insanım ve oyuncularım bunu çok iyi biliyor. İrfan'a, 'Sana ihtiyacımız var. Bu maçta senin oynaman lazım. Kulaklarını dışarıya kapat. Hata da yapsan basit oynamaya başla, sonra zorları dene' dedim. Hafta başından beri antrenmanlarda onu bu şekilde motive etmeye çalıştık. İrfan'ı bugünkü maça bu şekilde hazırladık." şeklinde konuştu.

“Taraftarlarımız bizim her şeyimiz”

Taraftarların kendisine yönelik tezahüratlarının sorulması üzerine İsmail Kartal, şunları kaydetti:

“Taraftarlarımız bizim her şeyimiz. Biz onlara her şeyimizi borçluyuz. Onlar varsa bizler varız. Onlar mutlu olduğunda inanın ben onlardan çok daha fazla mutlu oluyorum. İyi bir futbol oynadık ve güzel bir galibiyet elde ettik. Bugün onları mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu galibiyetlerin devamının geleceğine inanıyorum. Bizi destekledikleri, bana gösterdikleri sevgi ve bana olan inançları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Onlara minnettarım.”

“Vedat Muric'in geldiği nokta gayet iyi”

Karşılaşmada 4 gole imza atan Vedat Muric'in performansıyla ilgili görüşlerini paylaşan Kartal, "Vedat Muric, iyi bir oyuncu. Fizik kalitesi yüksek, hava hakimiyeti de iyi. Bugün yan toplardan ve kornerlerden attığımız gollerin hepsi çalışılmış, organize gollerdi. Bunlar tesadüf değil. Hafta başından bu yana bunların üzerinde çalıştık. Vedat Muric'in bugün geldiği nokta gayet iyi. O da bugün bir patlama yaptı. İnşallah bunun devamını getireceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

“Asensio'yu riske etmek istemedik”

İspanyol futbolcu Marco Asensio'yu riske etmek istemedikleri için oyuna almadıklarını belirten İsmail Kartal, "Eğer bir mecburiyet olsaydı kendisini 20 dakika kadar oynatmayı planlıyorduk. Maç farklı bir skora gelince doktorumuz, 'Oynatmayalım' dedi. Aslında moral olması açısından ben yine oynatmayı düşünüyordum ancak bunun hem bizim hem de kendisi için risk olabileceğini değerlendirdik. Kendisi de 'Oynamak istemiyorum, bu şekilde daha iyi oldu' dedi. Bu nedenle kendisini oynatmadık." ifadelerini kullandı.

Eyüpspor'da teknik direktör Pulat: Sorumluluk noktasında ben üzerime düşeni yapacağım

Chobani Stadı'nda oynanan maçından ardından açıklamalarda bulunan Pulat, "Şu an yönetimimizle oturacağız. Masanın üzerine her şeyi koyup istişare yapacağız. Sorumluluk noktasında ben üzerime düşeni yapacağım." dedi.

Genç, hedefleri olan ve idealist bir teknik direktör olduğunu belirten Özhan Pulat, “Böyle bir hezimetin üzerine konuşuyor olmak, yaşamak istemeyeceğim ve üzerinden uzun bir süre geçse bile üzüntüyle hatırlayacağım bir durum. Ben şunu şiar edindim; rakip, hakem, oyuncu performansları gibi bahanelere sığınmadım. Aynayı kendime çevirdim.” ifadelerini kullandı.

Sezon başında 4-4,5 milyon avroluk bütçeyle kısa sürede takım kurduklarını aktaran Pulat, “Beşiktaş maçında bir duruş sergiledik. Gaziantep ve Çaykur Rizespor maçlarındaki kırılmaları yapamamak takımın öz güvenini zayıflattı. İzin günlerimde bile tesiste günde 18 saat çalışan bir teknik adamım.” diye konuştu.