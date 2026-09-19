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19 EYLÜL 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Teşvik çok, sonuç yok

19 Eylül 2026, Cumartesi 13:06
Sanayicinin yüksek maliyet, finansman ve nitelikli iş gücü sıkıntılarına dikkat çeken Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “En çok teşvik veren ülkelerden biriyiz ama sonuçlar kötü” dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimine adaylığını açıklayan Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, sanayicinin finansman, yüksek maliyet, rekabet ve nitelikli insan kaynağı sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu belirterek, üretim ve yatırımın yeniden ekonomi gündeminin merkezine alınması gerektiğini söyledi. Nefes’in haberine göre, sanayicinin finansman, rekabet ve kârlılık başta olmak üzere ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Dalgakıran, “Geriye ne kaldı diyeceksiniz? Sebeplerine bakmak lazım. Bazı şeyleri doğru yapsaydık bugün sanayi bu noktada olmazdı” dedi.

“Sanayisizleşme Türkiye’nin seçeneği olamaz”

Maliyetlerdeki artışların rekabet gücünü zayıflattığını vurgulayan Dalgakıran, “Çok zor para kazanıyoruz. Bu ara onu da yapamıyoruz. Kazandığımızı da işimize yatıramıyoruz” diye konuştu. “Erken ya da geç Türkiye’de sanayisizleşme olamaz” diyen Dalgakıran, üretim ve yatırımın ekonomi gündeminin merkezine alınması gerektiğini vurgulayarak “Sanayicinin önemini hatırlatmak gerekiyor. Sabahtan akşama kadar faiz indi, kur çıktı diye konuşuyoruz” ifadelerini kullandı. Sanayinin sıkıntılarının yalnızca finansmanla çözülemeyeceğini belirten Dalgakıran, teşviklerin etki analizlerinin yapılması gerektiğini söyleyerek, “Bugün en çok teşvik veren ülkelerden biriyiz ama sonuçlar kötü. İnsan kaynağınız yoksa gökten para yağdırsanız da o iş olmuyor” dedi.

Haber Merkezi

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