Çocuklar da yoksul

Yetkililer Türkiye’nin PİSA sonuçlarında ortalamasını artıran tek OECD ülkesi olduğunu ifade ederken, yine OECD ülkeleri arasında yüzde 22,4 ile çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ikinci ülke oluşumuz dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan PİSA sonuçlarında Türkiye’nin gösterdiği başarı herkesi mutlu ederken okul çağı çocuklarının sağlıklı ve yeterli beslenme konusunda maruz kaldıkları eksiklik düşündürüyor.

Birgün’de yer alan habere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkeler arasında yüzde 22,4 ile çocuklarda yoksulluğun en yüksek olduğu ikinci ülke Türkiye olurken bu verilere göre OECD ortalaması ise yüzde 12,4. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ise yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındaki çocuk oranı yüzde 36,8. Buna göre 7 milyon 866 bin çocuk, yoksulluğun pençesinde.

OKULDA BESLENME SORUNU BAŞLADI

2022 yılından bu yana eğitimcilerin ve velilerin ısrarla dile getirdiği “okullarda öğrencilere bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek ile temiz su verilmesi” talebi iktidar tarafından görmezden gelinmeye bu sene de devam etti. Eğitim Reformu Girişimi’nin verilerine göre maddi yetersizlik sebebiyle ülkedeki her 10 çocuktan biri günde taze meyve/sebze, her dört çocuktan biri ise düzenli protein tüketemedi.

YETERLİ BESLENEMEME AKTİF KATILIMA ENGEL

Change.org’da “Bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su” kampanyası başlatan Van’da ortaokul öğretmenliği yapan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Van İl Temsilcisi Fırat Selçuk Ceyhan, “Çalıştığım yer sosyoekonomik düzeyi düşük bir mahalle. Çocukların derslere odaklanmaları, dikkatini toplamaları, tüm bunları yapamadıklarını görüyorum. Çocukların sağlıklı ve yeterli beslenememesi eğitim öğretime aktif şekilde katılmalarına engel oluyor” dedi.

VELİLER ZORLANIYOR, ÇOCUK MAHCUP OLUYOR

Ortaokul Öğretmeni Sibel Yılmaz Yurdakul da kantin fiyatlarından yakındı. “Bir öğün ücretsiz yemek olsa çocuklar kantine bu kadar bağımlı hale gelmez” diyen Yurdakul, “Kahvaltısız gelen çocuk, yemek yemeyen çocuk dikkatini derse veremiyor. Hem akademik hem psikolojik olarak hazır olamıyor. Veliler açısından da ebeveynlik görevini yerine getirememiş gibi bir hissiyat oluşuyor. Çocukların yaşadığı çekingenlik, asosyallik, mahcubiyet hallerini görüyoruz.” şeklinde konuştu.

2023 “ÜCRETSİZ YEMEK” HEDEFİ 7.5 MİLYONDU

Bakanlığın ücretsiz yemek uygulamasından faydalanabilen öğrenci sayısı ise yıllar içinde giderek azaldı. 2022 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan yaklaşık 1,8 milyon öğrencinin sayısının 2023 sonuna kadar 7,5 milyon öğrenciye çıkarılacağını söylemişti. Ancak MEB’in 2025 yılı bütçe sunumunda yer alan verilere göre 2023-2024 eğitim öğretim yılında 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verilirken bu sayı 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 902 bin 704’e dek geriledi. İstanbul - Yeni Asya

İstanbul - Yeni Asya