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Çocuklara ''yapay zeka'' tuzağı

20 Eylül 2026, Pazar 01:29
Türkiye’de çocukların onda dokuzunun yapay zekayı aktif olarak kullandığını ifade eden Prof. Dr. Engin Kurşun: “Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, çocukların çevrimiçi ortamdaki güvenlik algısındaki düşüş” dedi.

Atatürk Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Engin Kurşun, Türkiye’deki 10-16 yaş arasındaki çocukların yapay zekayı Avrupa’daki akranlarından daha hızlı benimsediğini söyledi.

Avrupa Çevrimiçi Çocuklar (EU Kids Online) Türkiye Koordinatörü de olan Prof. Dr. Kurşun, EU Kids Online grubunun Nisan 2025-Nisan 2026 arasında Türkiye’nin de dahil olduğu 19 Avrupa ülkesinde 10-16 yaş arası 28 bin 465 çocukla yürüttüğü araştırmanın sonuçlarının yayımlandığını, Türkiye ayağındaki saha çalışmasının ise tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

GÜVENDE HİSSEDENLERİN ORANI %48’E GERİLEDİ

Raporun, çocukların internete erişimi, çevrimiçi etkinlikleri, dijital becerileri, üretken yapay zeka kullanımı ve güvenlik algısı ile ebeveyn ve okul aracılığıyla yaşadıkları düzenlemeleri ele aldığını belirten Kurşun, “Araştırmanın en dikkat çekici bulgusu, çocukların çevrimiçi ortamdaki güvenlik algısındaki düşüş. İnternette kendini güvende hisseden çocukların oranı yüzde 48’e geriledi, 2020 yılında ise bu oran yüzde 65 seviyesindeydi. Son bir ay içinde internette kendisini rahatsız veya tedirgin eden bir şeyle karşılaştığını söyleyen çocukların oranı ise 5 yıl içerisinde yüzde 7’den yüzde 23’e çıktı.” dedi.

ÖDEVLER YAPAY ZEKAYA YAPTIRILIYOR 

Çalışmanın Türkiye verisinin büyük bir bölümü Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü desteğiyle toplandığını anlatan Kurşun, şunları kaydetti: “Şimdiye kadar toplanan verilerin 10-16 yaş arası bin 330 çocuğu kapsayan ön analizine göre, Türkiye’de yapay zekâyı hiç kullanmayan çocuk 10’da 1 iken, Avrupa’da bu oran yaklaşık 3’te 1. Türkiye’de çocukların yarısı ödevlerini yapay zekaya yazdırıyor (Avrupa’da çocukların üçte biri).”

KARŞILAŞTIRMALI RAPOR EKİM’DE PAYLAŞILACAK 

Avrupa-Türkiye karşılaştırmalı sonuç raporunun Ekim ayında kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Kurşun, “Bugün karşı karşıya olduğumuz tablo ise çok daha derin bir dönüşüme işaret ediyor. Üzerinde durmamız gereken, her dört çocuğumuzdan birinin yapay zekadan duygusal tavsiye alıyor olması ve yüzde 60’ının dijital dünyada bir suç ya da sahte görüntü mağduru olmaktan korkmasıdır.” diye konuştu.

AA

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